الوفد البرلماني الذي يضم مصطفى كواكبيان وسيد مصطفى ذوالقدر ووصل الجزائر حاملا دعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، اجتمع برئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري محمد العربي ولد خليفة وسلمه دعوة نظيره الايراني.

واعرب رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري خلال اللقاء عن شكره للدعوة الرسمية واشادته بجهود ايران القيمة لعقد المؤتمر الدولي لدعم الشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة اقرار حقوق الشعب الفلسطيني .

واشار الى مشاكل العالم الاسلامي والمنطقة مشددا على ضرورة التصدي للارهاب ونشر السلام والاستقرار في المنطقة.

الى ذلك التقى الوفد البرلماني الايراني رئيس مجلس الشيوخ الجزائري عبدالقادر بن صالح وسلمه دعوة رسمية من لاريجاني للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الشعب الفلسطيني.

واعرب بن صالح عن شكره للدعوة مؤكدا اهمية عقد هذا المؤتمر في الظروف الراهنة ووقوف بلاده الى جانب ايران في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .