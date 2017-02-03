وقال "امير عبداللهيان" في مقابلة خاصة مع قناة RT: "بسبب الأوضاع في المنطقة العربية وعدم الاستقرار في مصر وتونس، والظروف في سوريا والعراق وبعض دول الخليج الفارسي، اعتقد الإسرائيليون أن الفرصة سنحت لمهاجمة قطاع غزة، وإعادة احتلاله، لكن ما الذي حصل؟ جرت حرب لعدة أيام، وفي النهاية لم يتمكن الإسرائيليون من الصمود أمام صواريخ حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وأضاف "امير عبداللهيان": " في مرحلة ما سابقة، كان هناك تيار انشق وخرج عن حماس، وقدم وجهات نظره بشأن سوريا، واختلف مع التيار العام في الحركة، إلا أن حركة حماس وبشكل عام، لم تبتعد عن طهران خاصة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن هناك خطة لعقد مؤتمر دولي لصب الاهتمام أكثر على الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأنه الآن في مرحلة التخطيط والتنسيق، مؤكدا إلى أنه وبمجرد التوصل إلى المرحلة العملية سوف يعلن عن ذلك.

وفي معرض رده على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول من بينها إيران إلى الأراضي الأمريكية، قال عبد اللهيان: "كان عليه أن يمنع مواطني الدول التي شاركت في أحداث الحادي عشر من سبتمبر"... "السعودية هي إحدى الدول التي ساهمت، وبشكل فعال، في توسيع رقعة الإرهاب في المنطقة خلال السنوات الأخيرة".



