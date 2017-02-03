  • الجمعة ٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186434 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: محليات  
عبداللهيان: علاقة ايران مع حركة حماس متينة وقوية

عبداللهيان: علاقة ايران مع حركة حماس متينة وقوية

وصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للعلاقات الدولية "حسين أمير عبداللهيان العلاقة بين ايران وحركة حماس بأنها متينة وقوية.

وقال "امير عبداللهيان" في مقابلة خاصة مع قناة RT: "بسبب الأوضاع في المنطقة العربية وعدم الاستقرار في مصر وتونس، والظروف في سوريا والعراق وبعض دول الخليج الفارسي، اعتقد الإسرائيليون أن الفرصة سنحت لمهاجمة قطاع غزة، وإعادة احتلاله، لكن ما الذي حصل؟ جرت حرب لعدة أيام، وفي النهاية لم يتمكن الإسرائيليون من الصمود أمام صواريخ حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وأضاف "امير عبداللهيان": " في مرحلة ما سابقة، كان هناك تيار انشق وخرج عن حماس، وقدم وجهات نظره بشأن سوريا، واختلف مع التيار العام في الحركة، إلا أن حركة حماس وبشكل عام، لم تبتعد عن طهران خاصة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن هناك خطة لعقد مؤتمر دولي لصب الاهتمام أكثر على الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأنه الآن في مرحلة التخطيط والتنسيق، مؤكدا إلى أنه وبمجرد التوصل إلى المرحلة العملية سوف يعلن عن ذلك.
وفي معرض رده على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول من بينها إيران إلى الأراضي الأمريكية، قال عبد اللهيان: "كان عليه أن يمنع مواطني الدول التي شاركت في أحداث الحادي عشر من سبتمبر"... "السعودية هي إحدى الدول التي ساهمت، وبشكل فعال، في توسيع رقعة الإرهاب في المنطقة خلال السنوات الأخيرة".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0731 sec