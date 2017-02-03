وقال المكتب الاعلامي في السفارة الايرانية في كازاخستان، ان روحاني وصف، في برقيته الجمعة، العلاقات بين البلدين بانها مفخرة ونموذج استثنائي في المنطقة وتصب في مصالح شعبيهما.

واعرب عن ثقته حيال تنمية التعاون بين البلدين مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المتبادلة والاستقرار الدولي والاقليمي.

من جهته هنأ نظربايف، في برقية مماثلة، نظيره الايراني حسن روحاني اقامة العلاقات الدبلوماسية واكد في ذات الوقت على تمتين اواصر الصداقة وفق المصالح المتبادلة بين البلدين. واعرب نظربايف عن رغبة بلاده بالارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين والاستجابة للمتطلبات المتجددة في هذا السياق. كما أعرب عن رغبة بلاده بنيل آفاق جديدة في التعاون بين البلدين بهدف وضع الاتفاقات بينهما حيز التنفيذ بفضل الجهود المشتركة.

في سياق آخر أشاد رئيس الجمهورية وفي سلسلة زياراته التفقدية التي يقوم بها لأسر الشهداء والمضحين، بتضحيات أبنائهم، لصون الشعب والبلاد، مؤكدا بأنه لولا المقاومة ابان الثورة الاسلامية والدفاع المقدس لفكّر الاعداء بالهجوم على ايران.

حيث زار روحاني منزل معاق الحرب بنسبة 70 بالمائة علي اصغر اميدي، مشيدا بتضحياته بالدفاع عن الوطن والجمهورية الاسلامية.

وأضاف، أن الشهداء والمضحين ومعاقي الحرب بتضحياتهم التي قدموها قد ضمنوا مستقبل البلاد والجمهورية الاسلامية والشعب، ولو لم تكن المقاومة ابان الثورة الاسلامية (1979) ومرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) لفكّر الاعداء كل يوم بالهجوم على ايران.



