ومن جملة تلك الاسباب: نجد العامل الديني الذي أدى الى تأخر فن الدراما عند العرب. حيث يرى بعض الباحثين أن رسوخ الاديان والعقائد في روح الانسان وتطور طقوسها كتلك التي كانت موجودة عند الاغريق، وما يتبعها من ارتباطات مهمة بالأعياد والمناسبات الاحتفالية الخاصة بهم، هي وراء ظهور الدراما، أو فن الدراما. وهذا ما لم يكن سائداً حتى مجيء الاسلام.

أما العامل الثاني، فيعود الى أن الشعر العربي كان يمتاز بالصفة الخطابية الشديدة، والنزعة الفردية، وحتى أشعار الغزل والحب لم تكن تمثل حالات جماعية، لذلك لم نشهد أي نوع من أنواع الشعر التمثيلي مثلاً خلال مراحل تطور الشعر عند العرب، والذي هو من ضروريات الفن المسرحي.

أما العامل البيئي، فيعتقد العديد من النقاد، أنه من غير الممكن أن يولد مسرح في بيئة غير مستقرة، وهذا ما امتاز به مجتمع البداوة والقبلية عند العرب. وكما يقول الاستاذ توفيق الحكيم بهذا الصدد: "إن المجتمع العربي، بادئ الأمر، لم يكن سوى صحراء واسعة تسعى فيها الابل هائمة من بقعة الى بقعة، ومن واحة الى واحة، وهذا ما أبعد روح العاطفة والاستقرار لدى الفرد العربي، أو بالأحرى البدوي.

لذلك، فولادة المسرح العربي الجاد كانت عسيرة ومتعثرة، رغم أن المجتمع العربي لم يكن بعيداً عن الفنون الشعبية (الدرامية) بشكل ملفت، فقد مارس بعض مظاهرها وأشكالها المسرحية، إن صح التعبير، لكن على نطاق ضيق وغير كبير. فما يسمى بفن "خيال الظل" أو "الكاركوز" أو مسرح "الحكواتي" و" صندوق الدنيا"، كانت وحسب ما يراه بعض النقاد، إنها هي البداية الأولى للمسرح العربي.

فعلى سبيل المثال، يرجع فن "خيال الظل" الى ستينيات وسبعينيات القرن الثالث عشر الميلادي، حين كانت الشعوب العربية تحت وطأة حكم العثمانيين، فأصبح هذا الفن، الاداة التعبيرية للجماهير آنذاك، والذي كان مضمونه يعكس الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمع. كذلك الحال بالنسبة الى فن الحكواتي والقراقوز وغيرها من الفنون الشعبية، المسرحية.

لكن كل هذا، وكما قلنا، لم يلب الطموح ولم يصل بالنقاد الى قناعة كاملة عن البداية الحقيقية للمسرح العربي، إلا عند الفترة التي بدأت تشهد فيها محاولات لبعض الكتاب والادباء في نقل مضامين كاملة عن المسرح الاوروبي، ما عده النقاد في حينها، بمثابة الولادة الجديدة. سواء تلك التي تمت عن طريق الاقتباس أو الترجمات، والتي استمرت حتى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

وهذه المحاولات أيضاً، لم تكن تتم إلا بعد أن تعرضت الثقافة العربية الى اتصال مباشر بالثقافة الاوروبية، حين طرقت الحملة الفرنسية بقيادة "نابليون بونابرت" أبواب مصر. وعلى حد قول أحد النقاد، فأن نابليون لم يأت مصر مصحوباً بجيش عسكري فحسب، إنما بجيش آخر من العلماء والفنانين والحرفيين وآلات الطباعة وعلوم وفنون الصحافة. [ فرحان بلبل، المسرح السوري في مئة عام]، فكان من بين هؤلاء القادمين، عدد من أصحاب الفنون الجميلة الذين مثلوا بعض الروايات الفرنسية بمصر من خلال إقامة بعض الفرق لتسلية الضباط ورجال الجيش الفرنسي. فازداد عدد هذه الفرق الى درجة أن أحد الرحالة الاوروبيين قال حينها: كدت أظن خلال رحلتي ما بين الاسكندرية والقاهرة، أنني أتجول في إيطاليا.

تطور هذا الامر، فشجع مصر على إرسال بعثات علمية وأدبية من الشباب العربي الى أوروبا لدراسة العلوم المختلفة والآداب، بغية نشر ما يتعلمه هؤلاء الشباب بين أبناء وطنهم بعد العودة. ولاشك أن كثير من هؤلاء الطلاب، كانوا يشاهدون المسرح الاوروبي، فتأثروا به وحملوا التجارب التي اكتسبوها معهم. خاصة وقد بدأت بعد ذلك عملية نقل النصوص الاوروبية وترجمتها الى العربية، لكن بما كان ينسجم وثقافة هؤلاء الطلاب وهؤلاء المترجمين، أي أنها كانت منسجمة مع أذواق طبقة معينة دون أخرى، أغلب الأحيان.

بمعنى، أن عملية ترجمة النصوص المسرحية الاوروبية الى العربية، قد حفلت بتحقيق مراحل مهمة على طريق نشأة المسرح العربي، إلا أنها تخلفت من جانب آخر عن تأدية دورها بشكل يدعو الى تثقيف المشاهد العربي تجاه قضاياه الاساسية، أي فقدان تركيزها على مصابات الأمة التي لا تحصى ولا تعد، خاصة في ظل الاستعمار الذي حكم الوطن العربي طويلاً، سواء الاستعمار العثماني، أو البريطاني أو الفرنسي أو غيره.

ولو عدنا الى المسرح الاوروبي وشقيقه الامريكي، لوجدناه قد مرّ بمراحل انتعاش متميزة، نظراً لما استمدت نصوصه حينذاك، وكل أعماله، من روح الواقع الذي كان يعيشه المواطن الغربي. بينما نجد الواقع العربي رغم أنه زاخر، بمضامين عدة، يمكن لو ترجمت الى نصوص وأعمال مسرحية، لصار المسرح العربي منافساً قوياً لبقية المسارح العريقة في العالم، لكنه لم ينتعش ولم يحقق ما حققه المسرحين الاوروبي أو الامريكي.

إلا أن هذا لا ينفي وجود كتابات وأعمال مسرحية، استطاعت أن تترك آثارها الواضحة على صفحات تأريخ المسرح العربي المعاصر. ومنها على سبيل المثال: كتابات جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ومارون النقاش والرائد أحمد أبوخليل القباني وزميله اسكندر فرح. كذلك، نجيب الحداد ويعقوب صنوع الملقب بأبي نظارة الذي أقام دعائم المسرح العربي، وآخرون كثيرون مثل حقي الشبلي ويوسف العاني. بمعنى أن المسرح العربي رغم شحة نتاجاته بالقياس الى سعة مضامينه المستمدة من الواقع وتنوعها، فقد أخذ يشهد انعطافة لا بأس بها، شملت في الآونة الأخيرة بلداناً عديدة، كالسودان وتونس والكويت والجزائر والبحرين وليبيا، وغيرها، ربما سيكتب له في المستقبل، مواكبة جادة وقوية للمسارح العالمية، سواء على صعيد النص أو الأداء أو الإخراج، أو التأثير.

