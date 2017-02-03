قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة: إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمي الروهينغا وتحرق قراهم منذ أكتوبر تشرين الأول في حملة "من المرجح جدا" أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي.

وذكر المكتب في تقريره أن شهود عيان تحدثوا عن قتل رضع وأطفال تحبو وصغار ونساء ومسنين وفتح النار على أناس يلوذون بالفرار وحرق قرى بأكملها واحتجاز جماعي واغتصاب جماعي وممنهج وعنف جنسي وإتلاف متعمد للغذاء وموارد الطعام.

وقصت سيدة لمحققي الأمم المتحدة كيف تم ذبح رضيعها البالغ من العمر ثمانية أشهر. وروت أخرى كيف اغتصبها جنود وكيف رأت قتل طفلتها ذات الخمسة أعوام بينما كانت تحاول منعهم.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان الوحشية المروعة التي تعرض لها أطفال الروهينغا هؤلاء لا تحتمل.

وأضاف في التقرير "من المرجح أن تكون عمليات التطهير في المنطقة قد أسفرت عن مقتل المئات.

الى ذلك أرسل رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الجمعة سفينة تحمل مساعدات غذائية وإمدادات طوارئ لمسلمي الروهينغا في ميانمار قائلا إنه لن يتم تجاهل معاناتهم.

ويوجه نجيب انتقادات علنية لمعاملة حكومة ميانمار ذات الأغلبية البوذية لأقلية الروهينغا المسلمة ويدعو الحكومة لوقف الهجمات.

وتنفي حكومة ميانمار بزعامة أونج سان سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام الاتهامات وتقول: إن الكثير من التقارير عن العنف ضد الروهينجا مختلقة. وتصر على أن الصراع في ولاية راخين حيث يعيش كثير من الروهينجا شأن داخلي.

وقال نجيب في كلمة بميناء قرب العاصمة: هذه لحظة تاريخية ... جهد نبيل يظهر أنه لن يتم تجاهل آلام ومعاناة الروهينجا في ميانمار.

وأضاف: نسمع أنينهم .. أولئك الذين تعرضوا للاغتصاب والقتل والحرق أحياء.

وشنت قوات الأمن في ميانمار حملة في شمال ولاية راخين على الحدود مع بنجلادش في أكتوبر تشرين الأول بعد مقتل تسعة من الشرطة في هجمات على نقاط حدودية ألقت الحكومة باللوم فيها على أفراد من الروهينجا يدعمهم متشددون أجانب.