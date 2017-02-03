قال الكرملين يوم الجمعة: إن مزاعم وزير الدفاع البريطاني "مايكل فالون" بأن روسيا تنشر أكاذيب وتهاجم البنية الأساسية الحساسة بمتسللين إلكترونيين "لا أساس لها" وتدعو للأسف.

وقال فالون الليلة الماضية: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار أن يصبح منافسا استراتيجيا للغرب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي هاتفي: تعبر عن أسفنا لهذا الموقف العدائي من الوزير. نحن واثقون من أن مثل تلك المزاعم لا أساس لها.

أوكرانيا تنتهك اتفاقية جنيف وتقصف المدنيين

الى ذلك اتهمت وزارة الخارجية الروسية القوات المسلحة الأوكرانية يوم الجمعة بانتهاك اتفاقية جنيف بقصف المناطق المدنية في شرق أوكرانيا واستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاق مينسك للسلام.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية في موسكو إنه ليس هناك ما يبرر ما وصفته "بهمجية" كييف وإن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بكثافة مناطق يعيش فيها نساء وأطفال خلال الليل.

وتبادلت السلطات الأوكرانية والانفصاليون الموالون لموسكو الاتهامات يوم الخميس بشن هجمات جديدة بالمدفعية في مناطق سكنية تقع على خط المواجهة بينهما في شرق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل مدنيين من الجانبين.

جاءت التقارير بعد هدوء قصير في القتال في أعقاب اشتباكات دامية في الشهور القليلة الماضية أعادت الاهتمام العالمي إلى الصراع. ودعا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي روسيا إلى استخدام نفوذها على المتمردين لوقف العنف.