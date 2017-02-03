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رقم الخبر: 186429 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
إستثمار 5ر11 مليار دولار في إيران خلال عام

إستثمار 5ر11 مليار دولار في إيران خلال عام

أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية، محمد باقر نوبخت، عن توظيف 11 ملياراً و500 مليون دولار من الاستثمارات في البلاد خلال العام الأخير.

وفي تصريح أدلى به مساء الخميس خلال مراسم تدشين ألفين و406 مشاريع للاتصالات في محافظة اصفهان (وسط)، قال نوبخت: انه وفقاً للاحصائيات الرسمية المعلنة، فقد تم خلال العام الأخير توظيف 11 ملياراً و500 مليون دولار في البلاد، من ضمنها نقل العلم والتكنولوجيا في الكثير من فرص الاستثمارات هذه.

 
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