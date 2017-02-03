أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية، محمد باقر نوبخت، عن توظيف 11 ملياراً و500 مليون دولار من الاستثمارات في البلاد خلال العام الأخير.

وفي تصريح أدلى به مساء الخميس خلال مراسم تدشين ألفين و406 مشاريع للاتصالات في محافظة اصفهان (وسط)، قال نوبخت: انه وفقاً للاحصائيات الرسمية المعلنة، فقد تم خلال العام الأخير توظيف 11 ملياراً و500 مليون دولار في البلاد، من ضمنها نقل العلم والتكنولوجيا في الكثير من فرص الاستثمارات هذه.