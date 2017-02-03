قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في طهران: انه قد توفرت حالياً فرصة جيدة جداً للدول الأوروبية للمشاركة في الأجواء الاقتصادية والتنافسية في ايران في ظل رفع الحظر وتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة.

وأضاف مسعود خانساري، الخميس، خلال الاجتماع التجاري بين ايران والدنمارك بمشاركة رجال أعمال البلدين في مقر اتحاد الصناعات في الدنمارك: ان الفرص للتعاون بين ايران والدنمارك متوفرة، إذ ان غرفة التجارة في طهران واتحاد الصناعات الدنماركية، وقعا اتفاقية بهذا الشان في العام الماضي.

وأشار خانساري الى ماضي العلاقات الاقتصادية بين ايران والدنمارك، قائلاً: ان ايران تحولت الى اقتصاد حديث الظهور في إطار الاقتصاد العالمي بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة وتوفرت فرصة مناسبة أمام الدول المختلفة خاصة الأوروبيين للتعاون الاقتصادي مع ايران في ظل هذه الظروف.

كما أشار الى موقع ايران الاقتصادي وامتلاكها موارد بشرية وطبيعية هائلة خاصة في مجال النفط والغاز والموارد المعدنية وزيارة أكثر من 200 وفد تجاري الى ايران خلال العام الماضي، قائلاً: ان القضية الوحيدة التي لم تحل بعد بصورة كاملة هي المشاكل المصرفية، حيث نتوقع من الدنمارك بأن تتحرك في هذا المجال من أجل معالجتها.

هذا وأعلن رئيس الغرفة التجارية لطهران مسعود خانساري، الجمعة، ان وزير العمل الدنماركي ترويلز لوند بولس سيزور إيران قريباً. وقال خانساري: ان الجانب الإيراني والدنماركي سيوقعان خلال الزيارة المرتقبة لوزير العمل الدنماركي الى طهران اتفاقيات تفاهم في مجال العلاقات الثنائية والتأمين المالي وضمان الصادرات والمبادلات المصرفية.

من جانبها، اعتبرت رئيسة مجلس التجارة لوزارة الخارجية الدنماركية سوزانا هيلدلوند، خلال لقائها مع الوفد الاقتصادي الإيراني في كوبنهاغن، تنمية العلاقات مع إيران من أولويات بلادها.

وأعربت رئيسة مجلس التجارة لوزارة الخارجية الدنماركية عن ارتياحها لحضور الوفد التجاري الإيراني في كوبنهاغن، ولفتت الى أنها أجرت مشاورات مع السفارة الإيرانية في كوبنهاغن خلال الأشهر الخمسة الماضية، وقالت: لقد أدرجنا مسألة تنمية العلاقات مع إيران في جدول أعمال وزارة الخارجية لبلادنا وحكومتنا.

وأشارت هيلدلوند الى أن وفدين من بلدها زارا ايران خلال الفترة الماضية وستتوجه إليها خلال شهر أيار/ مايو المقبل 3 وفود أخرى وان عدد هذه الوفود مرشح للزيادة، مؤكدة القول: ان تنمية العلاقات مع إيران تأتي ضمن أولوياتنا.

وقالت رئيسة مجلس التجارة لوزارة الخارجية الدنماركية ان بلدها قام بإرسال أول وفد تجاري لإيران في السنة الماضية مع وزير الخارجية، حيث أعرب الوفد عن إعجابه بالفرص المتاحة في إيران وتم عقد اجتماعات جيدة حول الاستثمارات .

هذا وزار وفد تجاري من الغرفة التجارية لطهران كوبنهاغن، حيث التقى في اليوم الأول برئيسة مجلس التجارة لوزارة الخارجية الدنماركية سوزانا هيلدلوند والناشطين الاقتصاديين الدنماركيين.