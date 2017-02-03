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رقم الخبر: 186427 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
إيران وأفغانستان تدعوان لتعزيز العلاقات المصرفية

إيران وأفغانستان تدعوان لتعزيز العلاقات المصرفية

التقى السفير الايراني محمد رضا بهراني، وزير المالية الأفغاني اكليل حكيمي، في كابول، حيث أكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ الاتفاقية الجمركية بين البلدين.

ودعا بهرامي وحكيمي، خلال هذا اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المالية الأفغانية على تأسيس فروع للمصارف الخاصة في ميناء جابهار وتنفيذ المرحلة الرابعة من خط سكك الحديد الذي يربط مدينة هرات الأفغانية بخواف الايرانية.

وحضر اللقاء رئيس المصرف المركزي الأفغاني خليل الله صديق، ورئيس موسسة سكك الحديد يما شمس، والمدير العام للجمارك الأفغانية.

 
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