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رقم الخبر: 186426 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: محليات  
اللواء صفوي: ايران القوة المقتدرة والمستقرة الوحيدة في المنطقة .. والعالم يعترف بذلك
خلال اجتماع كبير للقوات العسكرية

اللواء صفوي: ايران القوة المقتدرة والمستقرة الوحيدة في المنطقة .. والعالم يعترف بذلك

* أفكار الامام الخميني ومبادئ الثورة الاسلامية مصباح ينير الطريق أمام الاحرار في العالم

قال المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية في الشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي القوة المقتدرة والمستقرة الوحيدة في الشرق الاوسط، والعالم أعترف بهذه الحقيقة.
واضاف اللواء صفوي في اجتماع كبير للقوات العسكرية في المحافظة المركزية، ان الاوروبيين ادركوا القوة العسكرية والسياسية المطلقة للجمهورية الاسلامية الايرانية، وهذا ما مهد اختلاف الدول الاوروبية مع الولايات المتحدة .
وصرح بان بريطانيا هي الداعم الوحيد للولايات المتحدة في اوروبا، القوى الكبرى في اوروبا مثل المانيا وفرنسا لاتخضع للمطالب الامريكية، ومعارضة السياسات الامريكية في اوروبا باتت اليوم اقوى من السابق.
وقال المستشار الاعلى لقائد الثورة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحولت وببركة القيادة الرشيدة لقائد الثورة الاسلامية والقوات المسلحة القوية وبفضل وحدة الشعب والمسؤولين، تحولت الى قوة كبرى في المنطقة قادرة على إحباط جميع سياسات ومؤامرات الاستكبار العالمي ضد الاسلام.
وأكد اللواء صفوي ان افكار الامام الخميني الراحل ومبادئ الثورة الاسلامية ، باتت نموذجا للمعرفة ومصباحا ينير الطريق امام احرار العالم من شمال افريقيا الى جنوب غرب اسيا .
واضاف بان زوال قوة امريكا واسرائيل باتت حقيقة محضة، الهزائم المتلاحقة للولايات المتحدة في افغانستان والعراق وسورية، تكشف عن تلاشي القوى العسكرية والسياسات السلطوية لاميركا، والعالم متفق برمته حاليا على مقارعة الظلم.
واضاف اللواء صفوي ان الاستكبار العالمي قام باعداد الجماعات الارهابية في العراق وسورية لاضعاف القوة العسكرية الايرانية ولتوفير الأمن للكيان الاسرائيلي المجرم، لكنه تلقى الهزيمة ايضا في سياسته هذه، لان الشعب والقوات المسلحة الايرانية، تسير على خطى الاسلام واهل البيت عليهم السلام، وان البركة والرحمة الالهية ستشمل هذا الشعب.
وأكد اللواء صفوي ان التقدم العلمي والعسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات علوم الفضاء والنانو والعلوم الطبية، بلغ مرحلة جعل البلاد في غنى عن كل العالم.
واشار الى ان الضغوط والحظر من قبل الاستكبار العالمي من الممكن ان يخلق مشاكل للبلاد لكنه لن يثني الشعب الايراني عن مواصلة نهج الثورة الاسلامية.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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