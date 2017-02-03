اعتبر المدير التنفيذي لمنطقة جابهار التجارية والصناعية الحرة في جنوب سيستان وبلوجستان، ميناء جابهار إحدى أهم المناطق لتصدير مختلف أنواع المواد الغذائية والإنتاجية من البلاد والجوار نظراً لمجاورتها للمحيط.

وخلال اجتماع حضره مسؤولون كبار ومستثمرون محليون وأجانب في جابهار، قال عبدالرحيم كردي: ان ميناء جابهار تفصله مسافة قصيرة عن الدول المطلة على المحيط الهندي، لذا فان هذا الموقع الجغرافي يعد أحد الفرص المهمة لصادرات وترانزيت السلع. وأضاف: ان جابهار تعد مكاناً مناسباً لترانزيت سلع دول آسيا الوسطى وأفغانستان. وتابع قائلاً: ان منطقة جابهار الحرة بتخفيضاتها الجمركية الخاصة وإعفاءاتها الضريبية طويلة الأمد توفر فرصة جيدة للترانزيت والأنشطة الاقتصادية للمستثمرين والتجار المحليين والأجانب.

وأوضح رئيس هيئة الإدارة والمدير التنفيذي لمنطقة جابهار التجارية والصناعية الحرة: ان إقامة المعرض الخاص والدولي للأغذية والصناعات ذات الصلة تلعب دوراً مهماً للتعريف بفرص الاستثمارات في ايران. وأكد بأن البنية التحتية الطرقية والسككية والجوية والبحرية لمدينة جابهار هي الآن قيد الإكمال وسيتم قريباً زيادة طاقة التفريغ والشحن في ميناء الشهيد بهشتي بهذه المدينة عدة أضعاف.

وتقع مدينة جابهار على بعد 645 كم الى الجنوب من زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) وعلى ساحل بحر عمان.