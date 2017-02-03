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رقم الخبر: 186424 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 17:46 الاقسام: اقتصاد  
تحقق 80% من برنامج الحكومة في زيادة الصادرات غير النفطية

تحقق 80% من برنامج الحكومة في زيادة الصادرات غير النفطية

قال مساعد مؤسسة التجارة الايرانية: ان معدل صادرات ايران من السلع غير النفطية ازداد خلال العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار) بنسبة أكثر من 8 بالمائة، وبهذا فان برامج الحكومة لرفع الصادرات غير النفطية تحققت بنسبة 80 بالمائة.

وأضاف محمدرضا مودودي، الخميس، انه واستناداً للتوقعات، فان قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية ستصل الى 45 مليار دولار نهاية العام الايراني الحالي. وتابع: ان القيود المصرفية والمالية على الصعيدين الداخلي والدولي، هي من أهم المشاكل التي تواجه رجال الصناعة، والتي لم يتم رفعها بشكل كامل منذ السنوات السابقة وحتى الآن.

وصرح مودودي: ان تطوير العلاقات التجارية واكتشاف الأسواق الإقليمية والدولية بحاجة الى توفير المواد الخام زهيدة القيمة وذات الجودة العالية في قطاع إنتاج البلاد. وأكد على ان تطوير الصادرات غير النفطية بحاجة الى العزم الشامل والإرادة الوطنية، وقال: ان صادرات المحافظة المركزية مناسبة، وتشمل فضلاً عن الدول المجاورة، بعض الدول الأوروبية والافريقية أيضاً.

 
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