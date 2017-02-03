أكد وفد من مسؤولي محافظة باكائو برومانيا، خلال اجتماعه مع السفير الايراني في بوخارست حميد معير، على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع ايران.

وأكد رئيس مجلس محافظة باكائو سورين براشوانو، ورئيس غرفة التجارة دورو سيموويتش، وعدد من الناشطين الاقتصاديين في هذه المحافظة خلال هذا اللقاء على تعزيز التعاون في المجال الثقافي والاقتصادي خاصة في مجال بناء المصرفي والتنمية الإقليمية ومزيد من إجراء اللقاءات بين رجال أعمال البلدين.

واعتبر براشوانو الزراعة والحبوب والصناعات الغذائية والبناء والنقل والسياحة والنفط والبتروكيمياويات وصناعات الخشب والمكائن بأنها من المجالات المتوفرة للتعاون الثنائي.

من جانبه، قال السفير الايراني، خلال اللقاء: ان تبادل الوفود التجارية واجراء المباحثات بشأن التعاون النفطي وزيارة الخبراء لمنشآت التكرير في (رافائونشت) قد وفرت أرضية مناسبة لتطوير النشاطات على صعيد المحافظات بين البلدين.