أعلن رئيس الوزراء الأرميني، كارن كارابتيان، استعداد بلاده للتوصل الى اتفاق ثلاثي لمقايضة الغاز مع تركمانستان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأرميني، الخميس، مع السفير الايراني في يريفان كاظم سجادي، حيث بحث الجانبان بشأن سبل تنمية العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية .وفي اللقاء، أشار رئيس الوزراء الأرميني الى برنامج زيارته الى طهران في المستقبل القريب، مؤكداً استعداد بلاده للتوصل الى اتفاق ثلاثي لمقايضة الغاز مع ايران وتركمانستان .

بدوره، أعلن السفير سجادي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية منطقة (أرس) الحرة لأداء الدور في تطوير التعاون الاقتصادي، وكذلك تدشين منطقة تجارية حرة في أرمينيا.

وقال السفير الايراني: ان المستثمرين الايرانيين على استعداد للمشاركة في مشاريع الطاقة وبناء الطرق وسياحة الحلال بدعم من حكومة هذا البلد.

هذا وأقيمت ندوة تطوير العلاقات الإقتصادية بين إيران وأرمينيا، يوم الأربعاء الماضي، في العاصمة الأرمينية يريفان. وأقيمت الندوة بمشاركة أعضاء إتحاد رجال الأعمال الإيرانيين المقيمين في أرمينيا وبحضور سفير إيران لدى يريفان كاظم سجادي، حيث بحثت سبل تطوير العلاقات الإقتصادية بين إيران وأرمينيا وحل المشاكل القائمة.