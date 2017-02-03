أعلن وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، انه سيتم تدشين 4 محطات لتوليد الكهرباء وسيتم إيصال التيار الكهربائي الى 500 قرية خلال أيام عشرة الفجر (1 - 11 شباط/ فبراير) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، قال الوزير جيت جيان: ستنعم 1375 قرية بشبكات لمياه الشفة الصحية، وسيتم إيصال التيار الكهربائي الى 500 قرية أيضاً. وأضاف: ان عدداً لافتاً من المشاريع في مجال المياه والكهرباء سيتم تدشينها في عشرة الفجر، مبيناً ان من أهمها تدشين 4 محطات لتوليد الكهرباء في محافظتين، وملء خزانات 6 سدود وكذلك تدشين 33 سداً.

وأردف جيت جيان: سيتم خلال عشرة الفجر أيضاً تدشين 21 مشروعاً لإيصال المياه، و22 مشروعاً للصرف الصحي، حيث بلغ مجموع التمويل في المشاريع التي ستفتتح خلال عشرة الفجر 12 ألف مليار تومان.