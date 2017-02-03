  • الجمعة ٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186421 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
تدشين 4 محطات كهرباء وإيصال الكهرباء لـ500 قرية في البلاد
في ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية

تدشين 4 محطات كهرباء وإيصال الكهرباء لـ500 قرية في البلاد

أعلن وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، انه سيتم تدشين 4 محطات لتوليد الكهرباء وسيتم إيصال التيار الكهربائي الى 500 قرية خلال أيام عشرة الفجر (1 - 11 شباط/ فبراير) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، قال الوزير جيت جيان: ستنعم 1375 قرية بشبكات لمياه الشفة الصحية، وسيتم إيصال التيار الكهربائي الى 500 قرية أيضاً. وأضاف: ان عدداً لافتاً من المشاريع في مجال المياه والكهرباء سيتم تدشينها في عشرة الفجر، مبيناً ان من أهمها تدشين 4 محطات لتوليد الكهرباء في محافظتين، وملء خزانات 6 سدود وكذلك تدشين 33 سداً.

وأردف جيت جيان: سيتم خلال عشرة الفجر أيضاً تدشين 21 مشروعاً لإيصال المياه، و22 مشروعاً للصرف الصحي، حيث بلغ مجموع التمويل في المشاريع التي ستفتتح خلال عشرة الفجر 12 ألف مليار تومان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1604 sec