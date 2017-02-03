أعلن مساعد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية لشؤون التطوير والهندسة، أن شركة (توتال) الفرنسية قد بدأت بتنفيذ مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي (جنوب ايران).

وأكد غلام رضا منوجهري، ان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية أجرى محادثات مع مندوبي الشركات الـ60 الذين رافقوا وزير الخارجية الفرنسي في زيارته الى طهران. وأضاف: ان المحادثات مع شركة توتال تمحورت حول أنشطة المنبع وتصنيع المعدات والحفر والخدمات البحرية والقطاعات المتعلقة بالهندسة.

وأشار منوجهري الى التوقيع على الاتفاقية المبدئية مع (توتال) قبل عدة أشهر، مبيناً بأن شركة النفط الوطنية الايرانية تسعى لزيادة سرعة وجودة الحفر في المنصات الايرانية، وقال: انه وفي ظل تعاون الشركات الايرانية والفرنسية ستتوفر إمكانية زيادة السرعة وترقية جودة الخدمات وصنع معدات الحفر.

يذكر أن شركة النفط الوطنية وفي إطار نموذج العقود الجديدة، كانت قد وقعت قبل أشهر مع كونسرتيوم دولي مؤلف من شركة (توتال) وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) و(بتروبارس) الايرانية اتفاقية مبدئية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي المشترك مع قطر. وتبلغ قيمة الاتفاقية 8ر4 مليار دولار، حيث تستهدف ايران عبر تدشين المشروع زيادة كمية الاستخراج من الحقل الغازي المشترك، بمقدار 56 مليون مترمكعب يومياً.