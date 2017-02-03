واستناداً للأرقام الصادرة عن وزارة النفط الهندية، فان واردات الهند من النفط الايراني ارتفعت الى أكثر من ضعفين أي 546 ألفاً و600 برميل يومياً في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015.
وكانت المصافي الهندية قد قلصت استيراداتها من الخام الايراني في عام 2015 بسبب الحظر والمشاكل في دفع المستحقات المالية وقضايا التأمين.
يذكر أن استئناف شراء النفط من ايران من قبل مصافي (ريلاينس) و(اينداستريز) و(هند بتروليوم) و(بهارات بتروليوم) و(ميتال انرجي) في العام الماضي، كان له التأثير الكبير في زيادة صادرات النفط الايراني .