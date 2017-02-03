تشير إحصاءات تتبع السفن، ان ايران تحولت الى رابع بلد يقوم بسد احتياجات الهند من النفط بعد تصديره 473 ألف برميل من النفط يومياً في عام 2016، في حين ان صادرات ايران كانت 208 آلاف و300 برميل يومياً في عام 2015، وفي المركز السابع بين الدول المصدرة للنفط الى الهند.

واستناداً للأرقام الصادرة عن وزارة النفط الهندية، فان واردات الهند من النفط الايراني ارتفعت الى أكثر من ضعفين أي 546 ألفاً و600 برميل يومياً في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015.

وكانت المصافي الهندية قد قلصت استيراداتها من الخام الايراني في عام 2015 بسبب الحظر والمشاكل في دفع المستحقات المالية وقضايا التأمين.

يذكر أن استئناف شراء النفط من ايران من قبل مصافي (ريلاينس) و(اينداستريز) و(هند بتروليوم) و(بهارات بتروليوم) و(ميتال انرجي) في العام الماضي، كان له التأثير الكبير في زيادة صادرات النفط الايراني .