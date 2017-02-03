أكد وزير الطرق وبناء المدن الايراني، عباس آخوندي، ان صفقة شراء الطائرات من شركة بوينغ الأميركية، عقد تجاري ولا يلغى بقرار من الرئيس الجديد دونالد ترامب.

وكانت شركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2016 إتفاقاً رسمياً مع شركة (بوينغ) الأميركية لشراء 80 طائرة ركاب. وأعلنت (بوينغ) أنها إلتزمت بشروط ترخيص البيع الممنوح من الخزانة الأميركية في سبتمبر/ أيلول عقب اتفاق مبدئي مع الخطوط الإيرانية في يونيو/ حزيران.

وتحدثت بعض التقارير الإعلامية مؤخراً عن إحتمال إلغاء صفقة الطائرات بين (ايران اير) و(بوينغ) بزعم تعارضها مع التعليمات التنفيذية للرئيس الأميركي الجديد.

من جهة ثانية، أكد الوزير آخوندي ان وزارة الطرق طرحت منذ الشهر الماضي عطاء مشروع بناء صالة ركاب بطاقة 25 مليون مسافر سنوياً في مطار الإمام الخميني(رض) الدولي، وأن شركات من دول مختلفة قد شاركت في العطاء الذي سيرسو بالنهاية على العرض الأنسب.