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رقم الخبر: 186417 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: اقتصاد  
إيران في المركز 14 عالمیاً في إنتاج الصلب لعام 2016

إيران في المركز 14 عالمیاً في إنتاج الصلب لعام 2016

أعلنت رابطة الصلب العالمية، في أحدث تقریر، ان إيران تعتبر من أكبر 14 منتجين للصلب عالمیاً في عام 2016، حیث أنتجت الصلب أكثر من دول صناعیة نظیر فرنسا وإسبانیا وكندا .

وأكدت الجمعیة، في تقريرها، ان إيران حققت نمواً بنسبة أكثر من 8ر10% في إنتاج الصلب في العام الماضي، حیث وصل حجم إنتاجها من 1ر16 ملیون طن في عام 2015 إلى 9ر17 ملیون طن في عام 2016.

وبحسب التقریر، تحتل إيران المركز الـ14 عالمیاً في إنتاج الصلب عام 2016 وتشكل حصة 1ر1% من إجمالي حجم إنتاج الفولاذ عالمیاً.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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