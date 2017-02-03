وفي الخطبة الثانية لصلاة الجمعة لهذا الأسبوع بطهران اشار آية الله خاتمي الى المرسوم الأخير الصادر عن الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول اسلامية منها الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاراضي الاميركية وقال، هنالك احتجاجات على هذا المرسوم حتى من الشعب الاميركي نفسه والدول الاوروبية.

واضاف خطيب صلاة الجمعة الموقت بطهران، ان المتحدث بإسم البيت الابيض قال انه يبدو ان البعض لم يتسلم رسالة هذه الانتخابات ونحن نقول له انه اذا كان قصدكم ايران فإنها تسلّمت منذ 38 عاماً رسالتكم، فهي رسالة مناهضة للدين والاسلام وهي رسالة بالية جداً.

وتابع آية الله خاتمي موجها خطابه للمسؤولين الاميركيين، انكم سواء كنتم جمهوريين او ديمقراطيين تناهضون منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية، الاسلام المحمدي الاصيل السائد في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف قائلا: اللافت ان السعودية التي هي معسكر الارهاب في العالم ويحكمها حفنة من الجهلة الراعين للإرهاب، اغتالت في عهد حكامها والمجموعات المتفرعة عنها آلاف الامريكيين الا انه لم يتم اغتيال حتى اميركي واحد في الدول السبع هذه.

ونوه خطيب صلاة الجمعة الى كتاب بعنوان 'معسكر الارهاب' الذي يتضمن 89 وثيقة حول رعاية السعودية للارهاب، منوها الى تعاون اميركا مع من ينهج سبيل الاسلام الاميركي وتقوم بدعم وتقوية الارهابيين.

واضاف متابعا خطابه للمسؤولين الاميركيين، ان رسالتكم الثانية هي انكم لا تكنون ادنى احترام للانسانية ولا تلتزمون بالاتفاقيات ومازلتم تنكثون العهود الا ان للشعب الايراني رده بالمقابل وهو اننا كالجبل الأشم مقاومون ومتمسكون بأهدافنا السامية، ولم نكل ولم نمل لكننا سنجعلكم تملون.

واضاف آية الله خاتمي، انه ومنذ بداية الثورة جاء الرؤساء الاميركيون سواء الديمقراطيين او الجمهوريين وذهبوا خائبين، لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية ظلت صامدة وشامخة كالشجرة العملاقة وهذه هي رسالة شعبنا.

واردف قائلا، انه وفي سياق هذه الرسالة لدينا المناورات الصاروخية التي هي تجسيداً لإقتدارنا، فنحن نعيش في عالم الذئاب مثل اميركا الاستكبارية، وهيهات ان لا نمتلك الاسلحة في عالم الذئاب هذا الذي قد ترتكب فيه اميركا أي حماقة.

واكد آية الله خاتمي ان الاتفاق النووي لا يتضمن حتى كلمة واحدة حول عدم اجراء الاختبار الصاروخي واضاف، يقولون بأن هذا الأمر انتهاك للاتفاق النووي. لو اردنا العثور على ناقض للاتفاق النووي فهو اميركا، فتجديد الحظر الامريكي على ايران لمدة 10 سنوات هو انتهاك صريح للاتفاق النووي.

كما اشار آية الله خاتمي، الى حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لإنتصار الثورة الاسلامية، وقال ان هذه الثورة انقذت الشعب الايراني من نظام الشاه القمعي الذي كان يحارب الدين والعفاف والاستقلال والشعب والحرية.

ودعا خطيب جمعة طهران المؤقت ابناء الشعب الايراني الى المشاركة في المسيرات المليونية لاحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الاسبوع المقبل واظهار عظمته امام العالم.



