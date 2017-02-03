توفى أحد أكبر الأفيال عمراً في العالم، يوم الأربعاء 1-2-2017، في مركز للحياة البرية بولاية كارناتاكا الهندية، إثر إصابته بالتهاب في غشاء المعدة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نقلاً عن مسؤولي مركز (سكرباليو) إن الفيل الهندي المعروف بإسم (إنديرا) يُقدر عمره بين 85 و90 عاما، وتوقف عن تناول الطعام مطلع يناير/ كانون ثانِ الماضي.

ورصد الأطباء البيطريون في المركز سوء صحة الفيل وفقدانه تدريجياً للحركة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان (إنديرا) الذي يحمل اسم ملك الآلهة وفقا للاعتقاد الهندوسي، يعيش في مركز سكرباليو منذ عام 1968، حين أمسكت به السلطات وأودعته المركز الجديد منذ ذلك التاريخ.

وقبل 15 عاماً، تساقطت كافة أسنانه، ما اضطر المسؤولين في المكان إلى تغذيته عن طريق الأعشاب الرقيقة والأرز الخام وقصب السكر.

يُشار أن الفيل الأكبر سنا في العالم توفى عام 2003 في حديقة حيوانات تابي في تايوان، عن عُمر 86 سنة.