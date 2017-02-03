لدى هيلاري كلينتون الكثير من الخطط لسنة 2017، بما في ذلك عرض تأملاتها بشأن خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب.

تعمل وزيرة الخارجية والسيدة الأولى والسيناتور سابقاً على مجموعة من المقالات الشخصية والتي سوف تتحدث فيها عن الحملة الرئاسية في 2016، حسبما قالت دار سايمون وشوستر لطباعة الكتب لأسوشيتد برس.

من المقرر أن يصدر الكتاب، الذي لم يحدد له عنوان بعد، هذا الخريف وسوف يقوم على أهم التصريحات التي أدلت بها. كما ستعيد كلينتون إصدار كتابها (يتطلب الأمر قرية بأكملها) الذي كان على قائمة الكتب الأفضل مبيعاً في طبعة مصورة للشباب.

وسوف تستأنف علاقتها مع وكالة هاري ووكر، التي قدمت من خلالها كلمات مدفوعة الأجر، الامر الذي انتقده السيناتور برني ساندرز وآخرون خلال السباق الانتخابي.