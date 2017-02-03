بالأمس كنّا نحكي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حطّم الرقم القياسي في فقدان الشعبية.. بعد ثمانية أيام فقط من توليه مهام منصبه..

قال أكثر من نصف الأمريكيين حسب استطلاع مركز غلوب أنهم يرغبون برحيل فخامة الرئيس عن البيت الأبيض وهذا لم يحصل مع أي رئيس أمريكي من قبل حيث تصل شعبيتهم الى هذا الحد بعد مئات الأيام من توليهم الحكم على أقل تقدير.

ربما استغرب كثير من أحبتي القرّاء أني اخترت عنواناً لعمود الأمس «إرحل».. وظنّوا أن هذا تشبيه بين فخامة الرئيس بتاع أمريكا ترامب وبين فخامة السيد الرئيس بتاعتنا.. نحن نقول لفخامتو «بالروح بالدم نفديك يا علوان».. نفتح عيوننا ونحن أطفال على صورة السيد الرئيس القائد الفذ.. ونكبر.. ونتزوج.. ونخلّف.. ونشيب.. وصورة فخامتو قدامنه لا يكبر ولا يصغر!! هو هو لا يمرض ولا يكبر ولا يشيخ.. اللهم لا حسد.. شو هالصورة الحلوة كأن فخامتو ملك جمال العالم..

يا زلمه ايش تقارن.. على الأقل فخامة الرئيس ترامب لا يحتاج أن يخرج الشعب الى الشوارع ويقول الشعب يريد اسقاط النظام.. أو يصرخ بوجهه إرحل.. إرحل..

أحبتي لم أكن أقارن بين أشخاص وأشكال وصور وأسماء.. صحيح في دنيا «الخواجات» ليس هنالك هتافات.. ومظاهرات.. ومعتقلات.. واعدامات.. هات هات.. ولكني كنت أقارن ليس في عمود الأمس فحسب بل طيلة الأيام الماضية.. بين انحدار النظام بتاعتهم الى الدرجة إلّي راح يشابه الأنظمة بتاعتنا اللّي هم من صنعها بالأصل.. يعني ايه؟! يعني أن المدرّب راح يقلّد اللاعبين.. أو المخرج راح يعمل زيّ الممثلين.. أو المعلم شد الحزام وراح يرقص على أغنية التلاميذ!!..

الشيء الجديد اللّي أحب أن أضيفه لحضراتكم اليوم دون تعليق.. أنقل لكم خبرين فقط وأترك التعليق لحضراتكم..

الأسبوع الماضي.. أصدرت الست سالي بيتس وهي وزيرة العدل الأمريكية.. أصدرت تعميماً الى المدعين العامين قالت لهم لا تطبقوا قرار منع المهاجرين لأنه قرار عنصري!! وبعد ساعة واحدة على ذلك التعميم أصدر فخامة الرئيس دونالد ترامب قراراً رئيساً.. يعني زيّ المرسوم الجمهوري اللي عندنا.. يقضي بإقالة الست سالي بيتس وطردها من وزارة العدل!! وقال البيت الأبيض في تعليق له على المرسوم بأن الست سالي «خائنة»!!..

الخبر الثاني يقول أن مسؤول ادارة الهجرة والجمارك في أمريكا اللي هو السيد دانيال راغسديل.. متذمّر من قرارات ترامب بطرد المهاجرين واعتقال القادمين في المطارات والحدود والخ الخ.. وبعد ساعة واحدة فقط من قرار طرد وزيرة العدل آنفة الذكر.. صدر مرسوم جمهوري آخر يقضي بطرد السيد دانيال.. وتعيين السيد توماس هومان مكانه!!..