دمشق تكرم الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات بحفل في دار الاوبرا كرمت سوريا الموسيقار الراحل ملحم بركات في حفل اقيم مساء الاربعاء في دار الا وبرا بدمشق وشهد مفاجأة فنية كان قد أعدها بركات للشام وجروحها