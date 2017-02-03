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|رقم الخبر: 186375
|تاريخ النشر: شباط 02, 2017
|الوقت: 19:45
|الاقسام: ثقافة وفن
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دمشق تكرم الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات بحفل في دار الاوبرا
كرمت سوريا الموسيقار الراحل ملحم بركات في حفل اقيم مساء الاربعاء في دار الا وبرا بدمشق وشهد مفاجأة فنية كان قد أعدها بركات للشام وجروحها
حيث نظمت حفل التكريم " مبادرة الفينيق" السورية برعاية وزارات الاعلام والثقافة والسياحة في سوريا وبحضور وفد فني لبناني ضم عائلة بركات وصديقه الشاعر نزار فرنسيس وحشدا من الاعلاميين ومحبي ملحم بركات.
بدأ الحفل بعرض فيلم قصير عن حياة الراحل بركات متضمنا شهادات لفنانين وملحنين لبنانيين عاصروه خلال مسيرته الفنية الطويلة. وتضمن الحفل وصلة فنية من روائع االحان الراحل.
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