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|رقم الخبر: 186372
|تاريخ النشر: شباط 01, 2017
|الوقت: 21:12
|الاقسام: محليات
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خلال إستقباله وزير الدفاع الأرميني؛
رئيس مجلس الشورى: على قادة البلدان أن يحلوا المشاكل بعقلانية
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني على أهمية الأمن في الدول المختلفة وقال: إن على قادة البلدان أن يحلوا المشاكل بعقلانية.
وخلال إستقباله وزير دفاع أرمينيا 'ويغن سركسيان' اليوم الأربعاء قال لاريجاني: إن أرمينيا تصرفت بشكل مناسب فيما يتعلق بقضية جمهورية آذربايجان وذلك لأن خلق أزمة جديدة في المنطقة ستكون عواقبها وخيمة.
وقال: ينبغي السعي لعدم تكرار الأحداث الماضية وذلك لأن النزاع ليس في صالح أي بلد.
ورحب لاريجاني بتطوير التعاون بين إيران وأرمينيا.
من جانبه أعرب وزير دفاع أرمينيا 'ويغن سركسيان' عن سعادته لزيارة إيران وقال: إن هناك حاجة ملحة لتطوير التعاون بين إيران وأرمينيا مشيراً إلى أنه يبحث مع المسؤولين الإيراني فرص تطوير التعاون.
وقال إننا نهتم كثيراً بتطوير التعاون البرلماني مشيراً إلى أن أرمينيا ستسعى إلى تشكيل لجنة الصداقة الإيرانية الأرمينية في البرلمان الأرميني وذلك بعد إنتخاب البرلمان الجديد في البلاد.
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