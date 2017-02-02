ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن وكالة الأسفار الإسرائيلية ترافل كاربت (البساط الطائر) تعتزم تنظيم رحلات جوية باتجاه المغرب ابتداء من مايو/أيار المقبل بعد 13 عاما من التوقف، إذ ستقدم الوكالة عروضا للمسافرين من تل أبيب باتجاه مدينتي مراكش والدار البيضاء المغربيتين.

وأضافت الصحيفة الثلاثاء أن الرحلات ستستمر لمدة شهرين مع احتمال تمديدها، وأشارت وكالة الأسفار الإسرائيلية إلى أن شركة الطيران الإيطالية نيوس ستسير هذه الرحلات التي تتضمن توقفا لمدة قصيرة في مطار كتانيا في جزيرة صقلية، وستستغرق الرحلة بين تل أبيب والمغرب في مجملها سبع ساعات.

ويعزى سبب اختيار التوقف في صقلية إلى أنه لا تربط المغرب و"إسرائيل" رحلات جوية مباشرة، وهو ما يمنع على أي شركة طيران السفر مباشرة بين الوجهتين، ومن أجل ذلك فإن المسافر سينزل من طائرة شركة نيوس القادمة من تل أبيب في مطار كتانيا ثم يحصل على تذاكر جديدة باتجاه المغرب قبل أن يصعد إلى الطائرة مرة أخرى.