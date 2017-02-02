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رقم الخبر: 186370 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 20:58 الاقسام: عربيات  
الانتخابات في الصومال تكشف عمق التدخلات الخارجية

الانتخابات في الصومال تكشف عمق التدخلات الخارجية

قال موقع إيست أفريكا الكيني إن التدخل الإثيوبي في الشأن الداخلي الصومالي يصيبها بالاضطراب، ويعتبر تعديا على حرية البلاد..

 في الوقت الذي تقول فيه إثيوبيا إن أهدافها من التدخل دفع عجلة النمو وتعميق الديمقراطية والمساهمة في خلق بيئة للسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي، واقترحت أنها تعتزم على التركيز على تحديات بناء المؤسسات والحكم الديمقراطي وسيادة القانون وقضايا السلام والتعاون الأمني والتكامل.

وتابع الموقع أن مما زاد وضع الانتخابات الصومالية اضطرابا وسوءا قيام مؤسسة بحثية إثيوبية بالاتصال مع منسقي الانتخابات الرئاسية الصومالية المقبلة، للاطلاع على الوضع السياسي والأمني بالكامل؛ مما عقد العملية الانتخابية، وعزز انقسام المجتمع بين مؤيد للتدخل الإثيوبي ومعارض، خاصة مع عدم وضوح دوافع تلك المؤسسة: هل هدفها دعم الانتخابات الصومالية كما تدعي، أم عرقلتها؟!.

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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