أعلنت الجزائر الأربعاء، أن روسيا تدعم جهودها للوساطة في الأزمة الليبية من أجل التوصل إلى حل سياسي يشمل مختلف الفرقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الموقف أبلغه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل خلال مباحثات جرت بينهما على هامش أشغال الدورة الـ4 لمنتدى التعاون العربي- الروسي المنعقد في أبو ظبي.

ووفق المصدر ذاته "نوه لافروف بالمجهودات الكثيفة التي تبذلها الجزائر من أجل تقارب الرؤى بين الفرقاء الليبيين والوصول إلى الحل السياسي المنشود"، معرباً عن "دعم بلاده لهذه الجهود".

ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر التي تعتبر الوضع في جارتها الشرقية ضمن نطاق امنها القومي، وفوداً رسمية وسياسية ليبية، من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة هناك، بقيادة مارتن كوبلر.

وزار الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، عدد من المسؤولين والشخصيات الليبية، في مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد القوات المنبثقة عن المجلس خليفة حفتر.