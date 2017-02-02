  • الخميس ٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186368 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 20:52 الاقسام: عربيات  
الجزائر تعلن دعم روسيا لها في الوساطة بالملف الليبي

الجزائر تعلن دعم روسيا لها في الوساطة بالملف الليبي

أعلنت الجزائر الأربعاء، أن روسيا تدعم جهودها للوساطة في الأزمة الليبية من أجل التوصل إلى حل سياسي يشمل مختلف الفرقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الموقف أبلغه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل خلال مباحثات جرت بينهما على هامش أشغال الدورة الـ4 لمنتدى التعاون العربي- الروسي المنعقد في أبو ظبي.

ووفق المصدر ذاته "نوه لافروف بالمجهودات الكثيفة التي تبذلها الجزائر من أجل تقارب الرؤى بين الفرقاء الليبيين والوصول إلى الحل السياسي المنشود"، معرباً عن "دعم بلاده لهذه الجهود".

ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر التي تعتبر الوضع في جارتها الشرقية ضمن نطاق امنها القومي، وفوداً رسمية وسياسية ليبية، من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة هناك، بقيادة مارتن كوبلر.

وزار الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، عدد من المسؤولين والشخصيات الليبية، في مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد القوات المنبثقة عن المجلس خليفة حفتر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0690 sec