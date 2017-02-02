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رقم الخبر: 186367 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 20:49 الاقسام: عربيات  
الامارات.. الحكم بحبس 3 متهمين بالانضمام لتنظيمات إرهابية

الامارات.. الحكم بحبس 3 متهمين بالانضمام لتنظيمات إرهابية

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الأربعاء، أحكاما على ثلاثة مدانين من جنسيات عربية بينهم إماراتي، بتهمة الانضمام لتنظيمات إرهابية والترويج لأفكارها.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارتية (وام)، أن المحكمة حكمت على متهم بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة الأجهزة والمضبوطات وغرامة ألف درهم عن حيازة ألعاب نارية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.

وحكم على الثاني بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بالانضمام إلى جماعات إرهابية والترويج لأفكارها ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة والمستعملة في الجريمة وألزمته بدفع المصروفات القضائية المقررة.

كما حكمت المحكمة على الثالث " إماراتي الجنسية بالحبس لمدة سنة حيث راعت المحكمة عودة المتهم إلى طريق الصواب والابتعاد عن الانضمام للجماعات والتنظيمات الإرهابية- كما جاء في منطوق الحكم- وألزمته بالمصروفات القضائية.

 

 
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مصدر الخبر: أبوظبي/ وكالات
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