صادق وزير الحرب "الصهيوني" افغيدور ليبرمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في أكبر مصادقة للبناء الاستيطاني دفعة واحدة.

وذكرت مصادر صهيونية، أن "نتنياهو وليبرمان صادقا على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة، من بينها ألفي شقة جاهزة ".

من جانب آخر طعن أسير فلسطيني، ظهر الأربعاء، شرطيا إسرائيليا في سجن نفحة الصحراوي.

وقال مكتب إعلام الأسرى في تصريح مقتضب لوكالة "صفا" إن أحد الأسرى طعن سجانه وهو شرطي في وحدة "المتسادا" الخاصة بالسجون ردًا على إجراءاتهم وممارساتهم القمعية ضد الأسرى.

وأشار إلى أن التوتر يسود السجون كافة بعد حادثة الطعن، كما صعدت قوات الاحتلال من أعمال القمع بسجن نفحة، والذي يقبع في معظم أقسامه أسرى حركة حماس.

وكان المجلس الوزاري المصغّر للشئون الأمنية الإسرائيلية "الكابينيت" أقر في جلسة له مؤخرًا العديد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين، في إطار الضغط للكشف عن مصير الجنود الأسرى لدى كتائب القسام.

في سياق آخر أكد أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، أن القيادة الفلسطينية ستنقل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، وذلك بعد تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.

وأضاف "القواسمي" في مداخلة هاتفية بفضائية on live، أنهم سيذهبون إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق القرار المتضمن إعلان الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي في كل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية بموافقة كافة أعضاء المجلس بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنهم سيطالبون بتطبيق القرار وجعله حيز التنفيذ.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن القيادة الفلسطينية تقف وحدها في العالم أمام إسرائيل والدعم الأمريكي المتزايد في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قائلا "سنردع الاحتلال كما ردعنه في الماضي بصمودنا والمقاومة وعدم القبول بالشروط الإسرائيلية وعدم تركنا لأراضينا وذهابنا إلى المنظمات الدولية".

الى ذلك أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح أمس الأربعاء 15 مواطنا من الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل 6 مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل ومواطنين اثنين من كل من بلدة نعلين في محافظة رام الله ومخيم بلاطة في محافظة نابلس وبلدة عقابا في محافظة طوباس ومواطنا واحدا من كل من محافظة طولكرم والقدس وقلقيلية.

وفي سياق آخر .. شنت طائرات حربية إسرائيلية اليوم غارات وهمية في الأجواء الغربية لساحل قطاع غزة محدثة أصوات انفجارات ضخمة ؛ مما أثار حالة من الذعر في صفوف المواطنين خاصة طلاب المدارس حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).