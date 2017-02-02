صنّفت منظمة "فريدوم هاوس" البحرين سادس أسوأ دولة في العالم من حيث التراجع في مستوى الحريات على مدى 10 سنوات، وذلك بعد جمهورية أفريقيا الوسطى، تركيا، غامبيا، مالي، وبورندي.

وكانت البحرين قد سجّلت تراجعًا بـ 25 نقطة خلال العشر سنوات الأخيرة، على مؤشر الحريات في العالم، من "فريدوم هاوس"و جاء هذا في تقرير المنظمة السنوي عن الحريات في العالم والذي صدر حديثًا.

وتراجع مؤشر النقاط الإجمالي للبحرين على مقياس "فريدوم هاوس" للحريات للعام 2016 من 14/100 إلى 12/100، لتحل بالمركز السابع عشر إلى جانب السعودية.

وفي التقييم العام، سجلت البحرين 6.5 نقطة، متخلفة بنصف نقطة عن أسوأ تقدير (7 نقاط).

واحتفظت البحرين بأسوأ تقدير على المقياس (7 نقاط) في مؤشر الحقوق السياسية، وبـ 6 نقاط على مؤشر الحريات المدنية.

بدورها زعمت وزارة الداخلية البحرينية في تصريح لها يوم الأربعاء أنها ألقت القبض على 3 بحرينيين والتعميم على آخرين، اتهمتهم بالانضمام إلى ما أسمته "خلية الغرض منها استهداف رجال الأمن ومركباتهم".

وزعمت وزارة الداخلية عبر تصريح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية، أن "المتهم الأول أقرّ بانضمامه لما أسمته الجماعة الإرهابية عن طريق إيوائه مطلوبين أمنياً في مقر سكنه، في حين أقرّ المتهم الثاني أنه "يقوم بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء المواجهات مع رجال الأمن"، على حد تعبيرها.