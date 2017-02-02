دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الأربعاء تجمعات للجيش السعودي في المواقع العسكرية بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن وحدة المدفعية قصفت تجمعاً لآليات ومرابض مدفعية الجيش السعودي بموقع قائم زبيد.

وأضاف المصدرأن المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم بموقع سودانة محققة إصابات مباشرة.

وفي سياق متصل قنصت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية جنديين سعوديين في موقع الكرس.

هذا ولقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم، يوم الأربعاء، خلال اقتحام الجيش اليمني واللجان الشعبية مركز المقرن العسكري السعودي في جيزان كما تم تدمير 5 آليات عسكرية وإحراق مخزن أسلحة في العملية.

وأفاد مصدر عسكري باقتحام الجيش واللجان الشعبية مركز المقرن العسكري في جيزان وتكبيد الجيش السعودي خسائر كبيرة في عديدة وعتاده.

وأكد المصدر تدمير 5 آليات عسكرية وتفجير مخزن أسلحة ومصرع حامية مركز المقرن خلال عملية اقتحامه في جيزان.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت، في وقت سابق الأربعاء تجمعاً لآليات ومرابض مدفعية الجيش السعودي بموقع قائم زبيد وموقع سودانة بجيزان، كما قنصت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية جنديين سعوديين في موقع الكرس.

ودكّت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، موقع الزقيلة السعودي العسكري بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

كما وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لخسائر مرتزقة الجيش السعودي في أطراف ميدي والرمضة غربي الطوال.

وتعكس المشاهد إفشال رجال الجيش واللجان الشعبية زحفين لقوى العدوان السعودي الأمريكي على ميدي وغربي الطوال وألحقوا بهم خسائر فادحة رغم المشاركة الجوية المكثفة.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة أن مرتزقة الجيش السعودي حاولوا التقدم من ثلاثة محاور باتجاه ميدي من المحور الغربي والشمال والشمال الشرقي بعد عملية قصف وتمشيط مكثفة للطيران الحربي والأباتشي على طول جبهة ميدي، مشير إلى أنهم تفاجأوا بالمواجهة القوية من قبل الجيش واللجان الشعبية وأجبروهم على التراجع بعد أن قتلوا وأصابوا العشرات منهم.

أما الزحف الثاني فكان باتجاه تبة الرمضة من المحور الغربي للطوال وخلال الزحف نفذ الجيش واللجان كمينا والتفافا دمرت على إثرهما آليتان ولقي عدد منهم مصرعهم.

وأفاد المصدر أن الطيران الحربي حاول إسناد مرتزقته على الأرض إلا أن ضربات الجيش واللجان وحجم الخسائر في صفوف المرتزقة أرغمتهم على التقهقر إلى معسكرات الجيش السعودي.

كما تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من كسر زحف بالآليات والمدرعات والمرتزقة باتجاه شمال صحراء ميدي.

مصدر عسكري ذكر للمسيرة نت أن الزحف فشل ودمرت ثلاث آليات فيما لقي عدد منهم مصرعهم وجرح آخرون في كمائن محكمة واندحروا خائبين من المكان.