وسعت وحدات من الجيش السوري نطاق سيطرتها في منطقة التيفور خلال عمليتها العسكرية الواسعة لاجتثاث ارهابيي تنظيم داعش من ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت اليوم عملية عسكرية خاطفة جنوب غرب مطار التيفور بتغطية من الطيران الحربي وقصف كثيف من سلاح المدفعية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت المصدر إلى أن العملية “حققت أهدافها المحددة عبر السيطرة على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي بعد تكبيد تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.

وبين المصدر أن وحدات الجيش سيطرت منذ بدء عمليتها العسكرية في ريف حمص الشرقي مطلع الشهر الجاري على “منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بحوالي 25 كم بعمق 15 كم وجبهة 25 كم وألحقت خسائر كبيرة بتنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مكثفة على تجمعات إرهابيي تنظيم داعش في تلة عايد الحسون وتلال أم الخير بريف حمص الشرقي أسفرت عن “تدمير عدد من تجمعاتهم و6 عربات مزودة برشاشات ثقيلة”.

وسيطرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة بشكل كامل على جميع التلال في منطقة التياس وواصلت تقدمها جنوب شرق المحطة الرابعة لنقل النفط في منطقة التيفور في حين قضى الطيران الحربي السوري على 17 من ارهابيي داعش على اتجاه البيارات شرق المحطة الرابعة ودمر 6 عربات دفع رباعي مزودة برشاشات.

كما دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بإسناد جوي تجمعات ومواقع لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وأفادت سانا في دير الزور بأن وحدة من الجيش “دمرت بصاروخ موجه آلية لتنظيم “داعش” الإرهابي مزودة برشاش ثقيل في محيط لواء التأمين جنوب المدينة”.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي نفذ خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على نقاط وتجمعات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد ولواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.

وبين أن الغارات الجوية أسفرت عن “إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد الحربي للتنظيم التكفيري وتدمير كميات من الأسلحة والذخيرة لإرهابييه”.

وسقط أمس الأول قتلى ومصابون بين صفوف إرهابيي “داعش” بعضهم من جنسيات أجنبية ودمرت لهم اليات مزودة بمدافع ورشاشات ثقيلة خلال عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة على أوكارهم وتجمعاتهم في دير الزور.

ونفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على محور تحرك ونقاط تسلل مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية شرق مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش دمرت دبابة وعربة مزودة برشاش لتنظيم “داعش” وقضت على عدد من إرهابييه في ضربات مركزة على محاور تحركهم شرق مطار السين.

ويتكبد إرهابيو تنظيم “داعش” خسائر كبيرة في إطار العمليات العسكرية للجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي لاجتثاث المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” في ريف دمشق الشرقي والشمالي الشرقي وقطع خطوط وطرق إمداده عبر البادية.

وفي إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلاء منطقة وادي بردى بريف دمشق من السلاح والمسلحين، تمت يوم الأربعاء تسوية أوضاع عشرات المسلحين من قرى وبلدات المنطقة بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة تمت تسوية أوضاعهم بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن واستقراره.

وشهدت الأشهر الماضية إنجاز مصالحات محلية في العديد من البلدات والقرى في ريف دمشق، بهدف إخلائها من السلاح والمسلحين وتسوية أوضاع المغرر بهم وفقا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

سياسياً دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إنهاء تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية مؤكدا أن الجامعة العربية ستلعب دورا أكثر فاعلية في المنطقة في حال عودة سورية إلى صفوفها.

وشدد لافروف في مؤتمر صحفي عقده في ختام الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في أبوظبي اليوم على أن رفع تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية سيساعد في حل الأزمة في سورية.

وقال.. إن “إبعاد سورية بصفتها عضوا كامل الحقوق في الأمم المتحدة عن المشاركة في المناقشات في جامعة الدول العربية لا يساعد جهودنا المشتركة.. ويبدو أن الجامعة ستتمكن من لعب دور أكثر أهمية في حال عودة سورية للعضوية”.

من جهة ثانية قال لافروف.. إن موسكو “تأمل في أن تعلن مجموعات جديدة من المعارضة عن الانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية في سورية إذ إن الاتفاقية بهذا الصدد مفتوحة للجميع باستثناء تنظيمي داعش وجبهة النصرة”.

ولفت لافروف إلى أن الإعلان عن انعقاد اجتماع آستانة بشأن سورية بحد ذاته دفع بالأمم المتحدة إلى الإعلان عن موعد استئناف المحادثات السورية السورية في جنيف في الـ 8 من شباط الحالي ومن ثم تم تأجيلها إلى الـ 20 من الشهر نفسه معربا عن أمله في ألا يتم تأجيل موعد هذه المحادثات مجددا.

وكان لافروف دعا في وقت سابق اليوم خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في أبو ظبي الأمم المتحدة إلى التوقف عن المماطلة وتسريع الجهود الرامية إلى تنظيم جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف.