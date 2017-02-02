التقى وزير الدفاع الأرميني الأربعاء على انفراد كل من محمد جواد ظريف وزير الخارجية وعلي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حيث بحث الجانبان خلال اللقائين العلاقات الثنائية وسبل الإرتقاء بها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي وكيفية معالجة المشاكل التي تواجهها المنطقة.

وكان وزير الدفاع الأرميني الذي يزور ايران قد التقى نظيره العميد حسين دهقان، وبحث معه العلاقات في المجال العسكري والدفاعي وأشاد بدور ايران في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

من جهته أكد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني خلال اللقاء، ان المجموعات التكفيرية المسلحة المدعومة من قبل بعض الدول الاقليمية تعتبر الى جانب الكيان الصهيوني تهديدين رئيسيين على الامن الدولي، لافتا الى ان التحالفات الصورية لم يكن لديها اي اداء دفاعي لاحتواء التهديدات الدولية.

ونوّه شمخاني الى الإجراءات الواسعة التي تتخذها ايران لمحاربة الارهاب في سوريا والعراق وتأثيرها على الاستقرار والسلام في المنطقة، قائلا: لو لم يواجه انتشار الارهاب التكفيري المطلق العنان في الوقت المناسب لكانت اليوم كافة دول المنطقة تواجه أزمة عدم استقرار.

ولفت امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الى ان الحوار لتسوية الخلافات الاقليمية وتجنب العسكرة والعنف في هذا الشأن ضروري للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة، قائلا: ان ايجاد وتشديد الصراعات الاقليمية رغبة الدول الاجنبية من اجل زيادة تدخلها في الشؤون الداخلية للدول وبيع السلاح، وينبغي عدم السماح لتشكل الازمات المفتعلة وذلك عبر التحلي باليقظة والتعاون المستمر.

وأكد شمخاني على الماضي السلبي للدول الغربية في دعمها الارهاب واستخدام الحظر كأداة بغية تقييد الدول الضحية للارهاب كايران وسوريا، قائلا: لن نستأذن اي بلد او منظمة دولية لتعزيز قدراتنا الدفاعية وسنواجه بشدة اي تدخل خارجي في الشؤون الدفاعية ومنها القدرة الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدوره اشار وزير الدفاع الأرميني الى اهمية ومكانة الجمهورية الاسلامية الممتازة في المنطقة والعالم، مؤكدا على رغبة حكومة ارمينيا بتعزيز التعاون ورفع مستوى العلاقات مع ايران.

واكد "فيغن سركيسيان" على عزم قيادة ارمينيا على تعزيز التعاون الشامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلا، نحن نعارض ايجاد اي توتر في المنطقة وبين الجوار.

وثمن وزير الدفاع الأرميني دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في احتواء الازمات وخلق الاستقرار، معلنا استعداد ارمينيا لزيادة التعاون الشامل مع ايران في هذا الشأن.

وخلال استقباله وزير الدفاع الأرميني وصف الوزير ظريف زيارة رئيس الجمهورية "حسن روحاني" الأخيرة إلى أرمينيا بالإيجابية معتبراً أن التعاون المشترك بين البلدين يعزز السلام والأمن في المنطقة.

واشار إلى خطورة التطرف في المنطقة مؤكداً على ضرورة التعاون الثنائي لمواجهة هذه المخاطر.

ولفت إلى أن التعاون في مجال الترانزيت يشكل فرصة متاحة للتعاون الثنائي.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الأرميني ويغن سركيسيان عن سعادته بزيارة إيران وقال: إن المزيد من تطوير العلاقات بين الجانبين سيسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

وقال سركيسيان: إن العلاقات مع إيران باعتبارها لاعبا أساسيا في حل مشاكل المنطقة تحظي بأهمية فائقة بالنسبة لأرمينيا.

ووصف زيارة روحاني الأخيرة إلى أرمينيا بالمهمة مشيراً إلى العلاقات الثنائية شهدت تطورات إيجابية منذ الزيارة.