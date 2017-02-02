قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية مجيد تخت روانجي: فيما يتعلق بصدور تأشيرات للرعايا الأمريكيين فإننا سنتخذ إجراءات مماثلة بهذا الخصوص مشيراً إلى أنه تم إتخاذ التدابير اللازمة في وزارة الخارجية لمتابعة هذا الموضوع.

وخلال إجتماعه الى أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الأربعاء، لبحث قرارت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة قال تخت روانجي: مثلما أكد بيان وزارة الخارجية فإن إيران ستتعامل بالمثل فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول إلى إيران مشيراً إلى أنه تم إتخاذ التدابير اللازمة في وزارة الخارجية لمتابعة هذا الموضوع.

وحول تأثير قرار ترامب على تنفيذ الإتفاق النووي قال تخت روانجي: لقد أكدنا في بيان وزارة الخارجية على أن المعاهدات الدولية والثنائية مع أمريكا ينبغي أن لا تتأثر بالسياسات غير المدروسة.