  • الخميس ٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186361 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 20:23 الاقسام: محليات  
تخت روانجي: سوف نتخذ إجراءات مماثلة بشأن الرعايا الأمريكيين
في ردّه على قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لسبع دول اسلامية

تخت روانجي: سوف نتخذ إجراءات مماثلة بشأن الرعايا الأمريكيين

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية مجيد تخت روانجي: فيما يتعلق بصدور تأشيرات للرعايا الأمريكيين فإننا سنتخذ إجراءات مماثلة بهذا الخصوص مشيراً إلى أنه تم إتخاذ التدابير اللازمة في وزارة الخارجية لمتابعة هذا الموضوع.

وخلال إجتماعه الى أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الأربعاء، لبحث قرارت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة قال تخت روانجي: مثلما أكد بيان وزارة الخارجية فإن إيران ستتعامل بالمثل فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول إلى إيران مشيراً إلى أنه تم إتخاذ التدابير اللازمة في وزارة الخارجية لمتابعة هذا الموضوع.

وحول تأثير قرار ترامب على تنفيذ الإتفاق النووي قال تخت روانجي: لقد أكدنا في بيان وزارة الخارجية على أن المعاهدات الدولية والثنائية مع أمريكا ينبغي أن لا تتأثر بالسياسات غير المدروسة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/0732 sec