* انطلاق عمليات تحرير قرى شمال طريق تلعفر ـ سنجار * العبادي يعد قرار ترامب إساءة للعراقيين ويستبعد التعامل بالمثل * حظر ترامب دخول الولايات المتحدة.. يهدد حياة آلاف العراقيين * مرصد عراقي: هناك 13499 عراقياً مهدداً بقرار ترامب * واشنطن تحذر رعاياها من السفر الى العراق * وزيرة الدفاع الايطالية في بغداد لبحث الحرب ضد داعش

بغداد / نافع الكعبي: فيما تستكمل قطعات الحشد الشعبي، استعداداتها لانطلاق المرحلة السادسة من الصفحة الثانية لعمليات تحرير الجانب الايمن من الموصل وعمليات تحرير قرى شمال طريق تلعفر ـ سنجار، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الأربعاء، عن مباشرة القوات الأمنية عمليات القصف التمهيدي بالمدافع الذكية لمخابئ الدواعش، تحضيرا لانطلاق معركة تحرير ساحل المدينة الايمن، في وقت عدّ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إساءة للعراق والعراقيين، مستبعداً قيام الحكومة العراقية بالرد بالمثل.

وقال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب علي حسن في تصريح صحفي: إن القطعات المحتشدة داخل وحول الموصل، بدأت بمرحلة القصف المدفعي التمهيدي، استعدادا لانطلاق الصفحة الثالثة من المعركة المرتقبة لاكمال تحرير المدينة بالكامل.

وأضاف: أن القطعات باشرت القصف الدقيق بالمدافع الذكية عبر ضفاف نهر دجلة مستهدفة بشكل مركز اوكار ومعاقل عصابات داعش في الاحياء الضيقة التي تقع بمدخل المحورين الجنوبي والغربي من الساحل الايمن'، كاشفا عن ان القصف دمر ايضا عجلات عسكرية لهذه العصابات في المحور الغربي ما ادى الى قتل نحو 20 داعشيا'.

كما أكد أن 'جميع صنوف قواتنا اكملت استعدادها تماما وهي جاهزة لبدء اقتحام الساحل الايمن وتحريره من دنس ارهابيي "داعش"، وفك اسر سكانه من براثن الجماعات الظلامية'، مشيرا إلى أن “اياما قليلة جدا تفصلنا عن موعد انطلاق العملية وهي بانتظار اعلان القائد العام للقوات المسلحة'.

* الحشد الشعبي يستعد لمعركة أيمن الموصل

استكمل الحشد الشعبي استعداداته لتحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وفيما كشف عن إعداد الحشد مفاجآت للعدو، أكد أن مشاركته ستكون أساسية.

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي، الأربعاء: إن تشكيلات الحشد، اكملت كافة استعداداتها تمهيداً لانطلاق المرحلة السادسة من الصفحة الثانية لعمليات تحرير الجانب الايمن من الموصل”.

واضاف: ان محور الحشد الشعبي كان أول المحاور التي حققت أهدافها في الصفحة الأولى من عمليات [ قادمون يانينوى] بتحريره أكثر من 150 قرية وقطعه الطريق تماماً وصولا إلى نقطة التماس البري مع قوات البيشمركة في سنجار”.

واكد الاسدي، ان “الحشد ستكون له مشاركة اساسية في المرحلة السادسة، وعملياته ستكون الجيب الممتد من الساحل الايمن للموصل وصولا الى تلعفر مرورا بالمحلبية وانتهاءً بحدود قضاء سنجار”.

وكشف عن “اعداد فرق خاصة من قوات الحشد مدربة ومجهزة على أعلى المستويات لتكون واحدة من مفاجآتنا للعدو في المعارك المقبلة”.

ونوه الى ان “قوات الحشد اصبحت اليوم على مستوى عالٍ من الامكانية والقدرات في حرب المدن بعد قرابة الثلاث سنوات على تأسيسها وخوضها عشرات المعارك لتكون اليوم إنموذجاً عسكريا يحتذى به في حرب المدن لاسيما ولم تسجل اي منظمة محلية او دولية اي خرق انساني ضده في عمليات قادمون يانينوى”.

* إنطلاق عمليات تحرير قرى شمال طريق تلعفر-ـ سنجار

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، انطلاق عمليات تحرير قرى شمال طريق تلعفر- سنجار.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان "إنطلقت عمليات لتطهير القرى الواقعة شمال الطريق الرابط بين تلعفر وسنجار غرباً".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء (24 كانون الثاني 2017)، عن تحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل بالكامل، فيما تجري التحضيرات لتحرير الساحل الأيمن.

* قتل ارهابيين اثنين من مفرزة استطلاع لداعش

كما افاد مصدر ميداني انه تمكنت قوات الحشد الشعبي/ لواء 33 وعد الله ، من قتل ارهابيين اثنين من مفرزة استطلاع لداعش بعد استهدافهم بنيران مباشرة على خط امداد الموصل .

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي: ان محور الحشد الشعبي كان اول المحاور التي حققت اهدافها في الصفحة الاولى من عمليات (قادمون يانينوى) بتحريره اكثر من 150 قرية وقطعه الطريق تماماً وصولا الى نقطة التماس البري مع قوات البيشمركة في سنجار.

* ضبط مخبأ صواريخ ومواد كيميائية لـ(داعش) شرقي الموصل

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر في استخبارات مكافحة الإرهاب بالموصل، بأن قوات الجهاز عثرت على مخبأ للأسلحة خاص بتنظيم (داعش)، شرقي الموصل، يضم صواريخ أرض ـ أرض وأخرى مضادة للطائرات فضلاً عن مواد كيميائية تستعمل في صناعة الأسلحة والمتفجرات.

وقال المصدر:إن استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب عثرت بالتعاون مع المواطنين على موقع أسلحة لداعش في منطقة التلة الآثارية مقابل حي المهندسين، شمالي الموصل، يضم صاروخ أرض ـ أرض روسي الصنع طوله أكثر من ستة أمتار، و25 صاروخاً مضاداً للطائرات وحاويات كبيرة وصغيرة تحتوي على مواد كيميائية ومادة الخردل وألياف الكربون ومواد تفجير تدخل في صناعة الأسلحة والصواريخ”.

* داعش يصادر سيارات المواطنين الحديثة غربي الموصل

في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في نينوى، الأربعاء، بأن مفارز من "داعش" بدأت بمصادرة سيارات الدفع الرباعي الحديثة غربي الموصل وبشكل مفاجئ.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن مفارز قتالية من تنظيم داعش بدأت، وبشكل مفاجئ بمصادرة سيارات الدفع الرباعي الحديثة، وبالذات نوع لاندكروز المعروفة شعبيا بالجسكارة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "عمليات مصادرة الجسكارة تمت في بعض احياء غرب الموصل تحت تهديد السلاح".

* انفجار طائرة مسيرة مفخخة

أعلن مصدر محلي من حي السماح عن سقوط جرحى اثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة ارسلها عناصر داعش الارهابي بالقرب من مركز صحي في حي السماح شرقي مدينة الموصل .

واضاف المصدر المحلي: ان ‫هاونات داعش التكفيري تستهدف احياء المهندسين والشرطة والاندلس في الجانب الايسر للموصل .

* حرق عجلتين وقتل أربعة دواعش

ومع فجر الاربعاء، قام العدو الداعشي الجبان بالتعرض على ساتر قطعات قوات الحشد الشعبي / كتائب سيد الشهداء هذا وقد تم قبر الهجوم الداعشي المتكون من ثمان عجلات محملة بالدواعش وتم حرق عجلتين وقتل أربعة دواعش وجرح عددا اخر فيما فر البقية من أرض المعركة تاركين أسلحتهم في أرض المعركة .

كما قال مصدر عسكري: ان جهاز مكافحة اﻹرهاب عثر على سيارتين مفخختين أثناء قيامه بحملة تفتيش في عدد من المنازل في حي الزهور شرقي الموصل.

* داعش يستهدف المدنيين بالهاونات في أيسر الموصل

وعلى صعيد متصل، اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، عن استشهاد ستة مدنيين بقصف لعصابات داعش الارهابية على احياء الساحل الايسر لمدينة الموصل.

وذكرت المفوضية في بيان، ان “المفوضية العليا لحقوق الانسان تلقت معلومات من مصادر موثوقة من داخل الساحل الايسر تؤكد اقدام عصابات داعش الإرهابية باستهداف المدنيين في المناطق السكنية التي تم تحريرها من قبل القوات الامنية بواسطة قذائف الهاون والطائرات المسيرة ، حيث سقط العديد من قذائف الهاون في حي الرشيدية”.

واضاف : انه بناءً على الاتصالات التي تلقتها المفوضية من الاهالي الذين اطلقوا نداءات استغاثة الى الحكومة والقوات الامنية لانقاذهم من الطائرات المسيرة التي ألقت القنابل على المدنيين في [شارع روضة الرشيدية] المكتظ بالمارة أدت الى استشهاد 6 مدنيين وجرح اخرين”.

* القوات الأمنية تباشر بهدم أنفاق "داعش" في جزيرة الخالدية

وفي الاثناء، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الأربعاء، بأن القوات الأمنية باشرت بهدم الأنفاق التابعة لتنظيم "داعش" في جزيرة الخالدية شرق الرمادي.

وقال المصدر في حديث صحافي:إن قوة مشتركة من الجيش ومركز شرطة الاندلس وباشراف مجلس قضاء الخالدية باشرت، اليوم، بهدم انفاق داعش في منطقة الملاحمة التابعة لجزيرة الخالدية، (23 كم شرق الرمادي)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة تمكنت من فتح طرق فرعية ورئيسة في منطقة الملاحمة بعد رفع مخلفات تنظيم داعش منها"، لافتا الى أن "الهدف من تلك الإجراءات هو التمهيد لعودة النازحين الى المنطقة قريبا".

* ابطال ثلاث عبوات ناسفة في وادي زلو بديالى

الى ذلك، أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، عن ابطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة في وادي زلو شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية، (35 كم شمال شرق بعقوبة)، عدنان التميمي: إن مفرزة معالجة المتفجرات في الشرطة ابطلت مفعول ثلاث عبوات ناسفة موضوعه على طرق ترابية في وادي زلو (35كم شمال قضاء المقدادية) “. وأضاف التميمي: أن عملية ابطال العبوات الناسفة جرت بدون اي خسائر”.

* مقتل مسؤول ديوان المال بـ”داعش” جنوب غربي كركوك

‎‫في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، بأن مسؤول ديوان المال في تنظيم “داعش” قتل بضربة جوية لطائرات التحالف جنوب غربي المحافظة.

‎‫وقال المصدر: إن طائرت تابعة للتحالف الدولي قصفت، عجلة ما يسمى بمسؤول ديوان المال لمناطق جنوب غربي كركوك المدعو أبو عمر الانصاري، قرب جسر التحدي في مدخل قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)”، مبينا ان “الضربة اسفرت عن مقتل الانصاري وشخص اخر كان برفقته”.

‎‫وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، إن “الانصاري يعتبر من قيادات تنظيم داعش الارهابي ومختص في التعاملات المالية”.

* انفجار عبوتين ناسفتين غربي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بأن موظفا بوزارة الكهرباء قتل بانفجار عبوة لاصقة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي:إن عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية يقودها موظف في وزارة الكهرباء انفجرت، اثناء مرورها بقضاء ابو غريب غربي بغداد، ما ادى الى مقتله في الحال".

كما أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن شخصين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي:إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في منطقة البكرية التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

* احباط محاولة لتفجير مجمع تجاري شرق بعقوبة

وأفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، بأن قوة امنية احبطت محاولة لتفجير عبوة ناسفة قرب مجمع تجاري شرق ب‍عقوبة.

وقال المصدر في حديث صحافي:ان مفارز معالجة المتفجرات في الشرطة ابطلت مفعول عبوة ناسفة موضوعة قرب مجمع تجاري وسط ناحية كنعان (20كم شرق بعقوبة ) عن طريق تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون اية اصابات بشرية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الأجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث التي الأولى من نوعها منذ عدة أشهر".

* تفجير منزلين قيد الإنشاء في حوض حمرين بديالى

كما أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، بأن منزلين قيد الإنشاء فجرا من قبل مجهولين في حوض حمرين شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال المصدر في حديث صحافي:إن منزلين سكنيين قيد الإنشاء في حوض حمرين، (55 كم شمال شرق بعقوبة)، فجرا من قبل مجهولين بواسطة عبوات ناسفة ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية ". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الأجهزة الامنية فتحت تحقيقاً بالحادث".

* وزيرة الدفاع الايطالية تصل بغداد

وصلت وزيرة الدفاع الإيطالية، الأربعاء، الى العاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، إن "وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي وصلت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من المقرر أن تجتمع بينوتي مع عدد من المسؤولين العراقيين، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص الحرب التي يقودها العراق ضد تنظيم داعش".

* حظر ترامب يهدد حياة مئات العراقيين

سياسياً، أعلن مرصد عراقي أن قرار حظر دخول الولايات المتحدة يشمل عشرة آلاف عراقي حصلوا على تأشيرة بدخولها، ويهدد حياة 1807 أشخاص عملوا مع القوات الأميركية في العراق، فيما إعتبر العبادي القرار إساءة إلى العراق ومواطنيه، لكنه استبعد التعامل معه بالمثل.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان:إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية، بينها العراق، إلى بلاده، يشمل أكثر من عشرة آلاف عراقي حصلوا على تأشيرة الدخول، بينهم 1807 أشخاص كانوا يعملون مع القوات الأميركية أثناء غزوها للعراق قبل أن تنسحب منه عام 2011.

وأشار المرصد في بيان صحافي إطلعت على نصه «وسائل إعلام» الأربعاء، إلى أن العراقيين الذين أوقفوا في المطارات الأميركية، وتمكن واحدٌ منهم من المرور بعد ضغوطات جماهيرية ومفاوضات من أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس جرت داخل مطار كيندي، كانوا أول المتضررين من القرار، الذي يؤكد وجود مواقف عنصرية تجاه بعض المجتمعات.

وأضاف المرصد أن هناك 13499 عراقياً مهدداً بقرار ترامب، رغم أنهم حاصلون على الفيزا وبطاقة الغرين كارد، حيث قُيدت حريتهم بالتنقل إلى بلدان أخرى، خشية أن يُمنعوا من دخول أميركا مجددًا، وهذا مخالف لحقوق الإنسان التي تُتيح حرية التنقل للجميع بالطرق القانونية.

وأوضح أن هناك 1807 أشخاص عملوا مع القوات الأميركية أثناء تواجدها في العراق بين عامي 2003 و2011 بصفات عدة أبرزهم المترجمون.. محذرًا من أن حياة هؤلاء على وجه التحديد مهددة بالخطر، إذا ما عادوا إلى العراق من جديد، فبعضهم قُتلت عوائلهم بسبب عملهم مع القوات الأميركية. ونوّه بأن هذه الخطوات التي إتخذها ترامب ضد المهاجرين على أساس إنتماءات قومية ودينية، تؤكد التوقعات التي وصفته بأنه يشكل خطرًا على حقوق الإنسان.

ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولي وهيومن رايتس ووتش، إلى الضغط أكثر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بغية التراجع عن قراره، الذي يُهدد حقوق الإنسان في العالم، ويخلق ردود فعل عنصرية.

* العبادي: قرار ترامب إساءة إلى العراق والعراقيين

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي قرار الرئيس الأميركي ترامب بحظر دخول العراقيين للولايات المتحدة إساءة إلى العراق والعراقيين، مؤكدًا أنه خاطئ، ومستبعدًا اتخاذ قرار بالمعاملة بالمثل.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الإسبوعي لحكومته: إن الحكومة العراقية أجرت اتصالات على جميع المستويات بشأن قرار ترامب بعدم دخول العراقيين للولايات المتحدة".

وأضاف العبادي: أن الجيد في هذا الأمر هو وجود مدافعين عن العراق داخل أميركا".. معربًا عن استغرابه من محاسبة الضحية في حين يجب مساعدة العراق ومتابعة الإرهابيين وتجميد أموالهم، وأوضح العبادي أن حكومته تدرس كل الخيارات المتاحة أمامها آخذة في الإعتبار عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية للعراق، مشيرًا إلى أن التعامل بالمثل لا يعني تطبيق القواعد نفسها.

وقال :إن العراق قريب إلى المزاج الأميركي، ويستطيع أن يستخدم الحملة للعودة إلى الصدارة".. معتبرًا أن قرار ترامب "نوع من الغفلة"، ومعبّرًا عن أمله بتصحيحه.

والاثنين الماضي، عبّرت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها واستغرابها القرار التنفيذي الصادر من الرئيس ترامب. وقال المتحدث الرسمي باسمها أحمد جمال: إنه من المؤسف جدًا أن يصدر هذا القرار تجاه دولة حليفة ترتبط بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وأن يتزامن مع الانتصارات التي يحققها مقاتلونا الشجعان، وبدعم من التحالف الدولي، على عصابات داعش الإرهابية في معركة الموصل".

كما صوّت مجلس النواب على توصيات تتضمن التعامل بالمثل مع القرار الأميركي، في حال لم يتراجع الجانب الأميركي عن قراره، حفاظًا على هيبة الدولة العراقية وكرامة مواطنيها، مع مخاطبة الكونغرس الأميركي، والطلب منه الضغط على الإدارة الأميركية لإعادة النظر في قرارها بحق العراق.

* واشنطن تحذر مواطنيها من السفر الى العراق

وحذرت الولايات المتحدة الامريكية، مواطنيها من السفر الى العراق، وفي الوقت الذي اشارت الى ان سفارتها بالعراق تواجه صعوبة لمساعدة المواطنين الامريكان، بينت ان اغلب الهجمات تحدث في الأماكن العامة مثل المقاهي والأسواق.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها على موقعها الرسمي واطلعت عليه "وسائل إعلام" ان "مواطني الولايات المتحدة في العراق هم عرضة للخطف والعنف الإرهابي بسبب وجود تنظيم داعش الارهابي الذي يهاجم بانتظام كل من قوات الامن العراقية والمدنيين، اضافة الى ان الميليشيات الطائفية المعادية للولايات المتحدة،(على حد وصفها)، قد تهدد ايضا المواطنين الامريكيين والشركات الغربية في جميع انحاء العراق".

واضافت: اننا نحذر المواطنين الامريكيين بعدم السفر الى العراق وانه لا يزال السفر داخل العراق خطير جدا"، مبينة ان "قدرة السفارة الامريكية لمساعدة مواطني الولايات المتحدة تواجه صعوبة غير محدودة للغاية".

وتابعت الخارجية ان "عمليات الخطف والهجمات بواسطة العبوات الناسفة تحدث بشكل متكرر في كثير من البلاد المجالات، بما في ذلك بغداد"، مشيرة الى ان "مثل هذه الهجمات غالبا ما تحدث في الأماكن العامة مثل المقاهي والأسواق وتبقى مرافق حكومة اقليم كردستان و وحكومة الولايات المتحدة، والمصالح الغربية الأهداف المحتملة".

وتحذر وزارة الخارجية الامريكية المواطنين الامريكين باستمرار من السفر الى العراق إلا في حال الضرورة ويظل التنقل داخل العراق بالنسبة لها يشكل خطرا بسبب الاوضاع الامنية غير مستقرة في العراق.