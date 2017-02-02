قال الأستاذ والباحث بجامعة برينستون الأمريكية "سيد حسين موسويان" في مقال نشرته مدونة هافينغتون بوست: إن ترامب لو أراد تدمير ثالوث التعاون الروسي - إلايراني – التركي فإنه سيقضي على فرصة حل الأزمة في سوريا سياسيا.

وقال موسويان وهو أحد الاعضاء السابقين في الفريق النووي الايراني المفاوض أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سبق واعلن في حملته الانتخابية أن مكافحة داعش من أولويات سياسته الخارجية لكن الاجراءات الأولى التي اتخذها بعد تسلمه السلطة تدل على أن مايقوم به لا يؤدي الى اضعاف داعش فحسب بل سيفاقم التهديد الإرهابي.

وأضاف موسويان: إن الطريق الذي يسلكه ترامب سيؤدي الى تضييع فرصة ذهبية لتحسين العلاقات مع موسكو وحل الأزمة في سوريا و القضاء على داعش لأن تحسين العلاقات بين واشنطن و موسكو من شأنه أن يسهل الطريق لموسكو لكي تؤدي دورا في علاقات واشنطن و طهران.

وتابع موسويان أن ترامب وبدلا من ان يتخذ استراتيجية ذكية بدأ عمله بإصدار قرار متشدد للغاية بحظر دخول مواطني 7 دولة إسلامية الأراضي الأمريكية و هذا القرار ليس مغايرا للقوانين الأمريكية فحسب بل انه سيؤدي إلى تدمير العلاقات الأسرية للكثير من الناس في العالم وهو بدلا من أن يفصل بين الاقلية التكفيرية المتشددة والاغلبية المسلمة المسالمة كافأ بقراره هذا الجماعات الإرهابية و منها داعش .

وحسب قرار ترامب يحظر دخول 200 مليون مسلم الاراضي الامريكية من دول لم يقم ولا مواطن من مواطنيها بعملية إرهابية واحدة داخل أمريكا.

وأضاف: إن هذا القرار أثر على الملايين من الإيرانيين، قائلا: إن الجالية الإيرانية في الولايات الأمريكية من أنجح الجاليات وقدمت خدمات ملحوظة في هذا البلد و ان قرار ترامب هذا يؤيد الموقف القائل بان امريكا لا يمكن الوثوق بها وان نظرة واشنطن حيال الشعب الايراني قائمة على التمييز والاستعلاء.