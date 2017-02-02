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رقم الخبر: 186355 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 19:39 الاقسام: محليات  
نقل 10 سجناء ايرانيين من إقليم كردستان العراق الى ايران

نقل 10 سجناء ايرانيين من إقليم كردستان العراق الى ايران

اعلن مساعد وزير الخارجية في الشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية حسن قشقاوي عن نقل 10 سجناء ايرانيين من اقليم كردستان العراق الى ايران في اطار تنفيذ اتفاقية نقل المدانين بين ايران والعراق.

وقال قشقاوي انه عقب المتابعات والمساعي الذي بذلتها وزارة الخارجية والسفارة الايرانية وبعثات ايران في العراق بالتعاون مع وزارة العدل فانه تم نقل 10 من الرعايا الايرانيين المسجونين في اقليم كردستان العراق عبر منطقة تمرجين الحدودية الى البلاد في اطار اتفاقية نقل المدانين بالحبس لقضاء بقية فترة العقوبة وذلك بالتزامن مع بدء عشرة الفجر المباركة.
واضاف ان نقل بقية الرعايا الايرانيين المسجونين في العراق مدرج على جدول اعمال وزارة الخارجية اذ تم نقل 94 من الرعايا الايرانيين الى ايران خلال المرحلة السابقة من تنفيذ هذه الاتفاقية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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