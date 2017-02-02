وصرحت فاطمة ذوالقدر في تصريح لمراسل ارنا بشأن تفاصيل الجلسة التي عقدها اعضاء لجنة الشوون الثقافية البرلمانية مع وزير الثقافة والارشاد الاسلامي صرحت بان اميري صالحي قال خلال هذه الجلسة بشأن تأدية الحجاج لمناسك الحج هذا العام اننا نجري مشاورات حاليا مع المسؤولين السعوديين ونبذل قصارى جهدنا لمعالجة مشكلة ارسال الحجاج لاداء مناسك الحج.

واضافت ان اميري صالحي قد وعد مراجع الدين بان يبذل ممثلو ايران كافة جهودهم خلال اللقاء مع المسؤولين السعوديين لمعالجة مشكلة ارسال الحجاج لاداء مناسك الحج لكننا لسنا مستعدين لايفاد الحجاج الى ارض الوحي تحت اي ظرف واذا وافق المسؤولون السعوديون على شروط ايران عندها سنكون مستعدين لايفاد الحجاج الى السعودية لاداء مناسك الحج في هذا العام.







