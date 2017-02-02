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رقم الخبر: 186353 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 19:31 الاقسام: محليات  
ايران والمكسيك تؤكدان على تعزيز التعاون في شتى المجالات

ايران والمكسيك تؤكدان على تعزيز التعاون في شتى المجالات

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المكسيك محمد تقي حسيني وزير الخارجية المكسيكي لوئيس ويده غاراي كاسو، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ودعا حسيني الى تطوير العلاقات بين ايران والمكسيك وأكد إنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.
وقدم السفير دعوة لوزير الخارجية المكسيكي لزيارة ايران الذي رحب بدوره بها وقال انه سيقوم بالزيارة في الفرصة المناسبة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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