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رقم الخبر: 186352 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: محليات  
طهران وصنعاء تتباحثان سبل تعزيز العلاقات وتطويرها
خلال لقاء وزير الخارجية اليمني والسفير الايراني

طهران وصنعاء تتباحثان سبل تعزيز العلاقات وتطويرها

التقى وزير الخارجية اليمني، هشام شرف عبد الله بصنعاء القائم بالأعمال الايراني في صنعاء، محمد فراهت، باحثا مع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها.

وتطرق اللقاء إلى قرار الإدارة الأميركية الجديدة بشأن تشديد إجراءات دخول مواطني سبع دول عربية وإسلامية إلى الأراضي الاميركية، حيث ترفض اليمن وإيران أي تلميح أو اتهام لهذه الدول بـ"الإرهاب" ووصف مواطنيها بـ"الإرهابيين" أو "المتطرفين"، حيث إن القرار أغفل المصدر الرئيس للإرهاب والتطرف في المنطقة.
وتناول الجانبان نتائج زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، وإحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن.
وفي اللقاء أكد وزير الخارجية اليمني رفض المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني أي محاولات من شأنها مضايقة المواطنين اليمنيين، لافتا إلى أنه من حق الولايات المتحدة السماح لمن تريد بالدخول إلى أراضيها لكنه لا يحق لها أن تستهدف الدول ومواطنيها بوصفهم "إرهابيين" و"متطرفين".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم بهذه الإجراءات رغم علمها بالدول الممولة للإرهاب وتقيم علاقات طيبة معهم وتعقد صفقات مختلفة لبيع السلاح مع تلك الدول الراعية للإرهاب.
كما أطلع الوزير شرف عبد الله، القائم بالأعمال الإيراني على آخر تطورات العدوان السعودي على اليمن والتصعيد العسكري للعدوان ومرتزقته وبالأخص على جبهات ميدي والمخا وحرض.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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