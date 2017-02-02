وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، أشار اصغر سليمي الى عقد اجتماع في لجنة الشؤون البرلمانية، وقال: ان هذا الاجتماع عقد لدراسة جدول الدوائر الانتخابية للنواب بهدف زيادة عدد ممثلي الشعب في البرلمان.

وأضاف: يجب زيادة 40 نائبا الى عدد نواب المجلس في عام 1398 الايراني (يبدأ 21 مارس/آذار 2019) وذلك لأنه كان مقررا زيادة 20 نائبا الى الدوائر الانتخابية للبرلمان، الا ان هذا لم يتم.

وتابع: قبل شهرين تقريبا منحنا مهلة 45 يوما لوزارة الداخلية لإعداد مشروع جدول الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى الاسلامي لتقدمها للجنة الشؤون البرلمانية في مجلس الشورى الاسلامي، الا ان الوزارة اعلنت ان إعداد المشروع المذكور وبسبب بعض الروتين الذي يجب ان يتم ابلاغه من قبل مجلس الوزراء، يستغرق فترة طويلة.

واختتم: لذلك ومن اجل الحيلولة دون استغراق الدراسة فترة طويلة، تحدثنا لتشكيل لجنة بمحورية اللجنة الفرعية للتقسيمات الادارية التابعة للجنة الشؤون البرلمانية، ويشارك فيها مندوبون من وزارتي الداخلية والامن ومركز ابحاث البرلمان، وأضاف انه ستتم دراسة جميع الآراء والمشاريع السابقة في هذا المجال.



