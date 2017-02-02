ويُحسب لهذه الثورة المباركة أنها السبب في تصليب جبهة المقاومة،بحسب ما يؤكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إبراهيم النجار.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا لمناسبة الذكرى الـ(38) لانتصار الثورة، قال النجار: الأخوة في إيران يدركون بأن جوهر الصراع هو فلسطين ، وأنه في حال انتصرت سينتصر الإسلام ، وإذا ما هزم الإسلام فوق أرضها ، فإن العدو سيتمدد ، ويسيطر على مناطق عربية أخرى.

وأضاف، منذ البداية وضعت قيادة الثورة عينها على فلسطين، وجعلت دعمها لها، وعليه كانت النتائج ملموسة ، ويعرفها القاصي والداني (..) المقاومة بفعل هذه الوقفة الكريمة في الأرض المحتلة ، وفي لبنان ، وفي كل مكان دعمته إيران ، هي قوية ، وعزيزة ، ومشرفة ، ويحسب لها الأعداء ألف حساب اليوم.

ومن جهته، أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن دعم طهران اللا محدود للقضية الفلسطينية شكّل –وسيظل- نقطة ارتكاز في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ؛ باعتباره العدو الأوحد للأمة.

وأردف قائلاً، : نحن وإذ نبارك ذكرى هذه الثورة ، نتمنى أن تبقى سنداً للشعب الفلسطيني ومقاومته كما كانت طيلة العقود الفائتة.

وتابع القول، :إننا على قناعة بأن هذه المقاومة لا بد أن تتوحد على الأرض ، وعليه من الواجب أن يزداد هذا الدعم المبارك من جانب الجمهورية الإسلامية وقوى الممانعة لأجل تحرير فلسطين ، كل فلسطين التاريخية.

أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، فأشار الى أن الثورة الإسلامية المباركة قد أحيت الأمل في نفوس المستضعفين لجهة الخلاص من هيمنة قوى الاستكبار المنحازة للعدو الغاصب.

وأضاف، ما في شك أن انتصار هذه الثورة شكّل نقطة تحول ليس داخل إيران فحسب ؛ وإنما على مستوى المنطقة عموماً، حيث أن إزاحة نظام الشاه الديكتاتوري والعميل لقوى الاستعمار الامبريالية ، والحليف لإسرائيل قد انعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية.

وتابع الغول، إن الدور الفاعل الذي لعبته إيران على صعيد مناهضة الهيمنة الصهيو-أمريكية أبقى القضية الفلسطينية حية ؛ رغم كل المحاولات المشبوهة الرامية لطمسها وإسقاطها ، وهو أمر نتلمس ثمراته حتى يومنا هذا ، حيث باتت إسرائيل التي تعد رأس الحربة للمشروع الاستعماري تخشى على مستقبلها في ضوء تعاظم قدرات قوى المقاومة.



