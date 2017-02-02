ولدى استقباله جمعا من علماء الدين البحرنيين، قال آية الله حسين نوري همداني: لا معنى للحدود الجغرافية في الاسلام، مبينا ان علماء الاسلام يتحركون حسب ثقافة الاسلام، لأنه في الثقافة الاسلامية ليست الحدود الجغرافية ملاكا وانما العقيدة والايمان هي المعيار.

وأضاف: انطلاقا من العقيدة والايمان من واجبنا ان نبدي موقفا تجاه ما يجري في سوريا والعراق، وان نساند كل المظلومين والمستضعفين وان نقف امام الظالمين.

وأوضح ان العدو يزداد قوة بسبب ضعفنا... في البداية عندما ثار الامام الخميني (رض) انضوى العلماء تحت رايته ونزلوا للساحة وقدموا الشهداء.. فالاسلام بحاجة الى التضحيات ولابد ان يضحي عدد من العلماء، والآن إذ نزلتم الى الساحة لابد من تقديم الضحايا من العلماء. وفي ايران ايضا كان العلماء الشهداء اكثر من سائر الشرائح.

وتابع: ما لم تتم التضحية بعلماء كالشيخ النمر وأمثاله، فلن يتم انجاز شيء.. وفي الاسلام الجهاد توأم مع الشهادة ولا سبيل غير ذلك.

وأكمل آية الله نوري همداني أن آل سعود وآل خليفة صنائع اميركا، وقال: لقد كان لدينا أمة اسلامية موحدة وجاء اولئك فأثاروا الخلافات بين الدول الاسلامية، ليتمكن الصهاينة ان يتنفسوا الصعداء، فالعدو يقوم بتقسيم الدول ليبتلعها بسهولة، مشددا على انه لا ينبغي ان تكون البحرين قاعدة للاميركيين.



