اعتبر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية أن حوار الحضارات هو أفضل سبيل لمواجهة سياسات دعاة الحروب؛ داعيا الى ضرورة الاعتماد على الشعوب في بلورة الحوارات.

وشدد كمال خرازي لدى لقائه فلاديمير ياكونين رئيس هيئة أمناء مؤسسة الدراسات الروسية لحوار الحضارات شدد على أن العلاقات الايرانية – الروسية لم ترتق الى مستوى الطموح في الوقت الذي يمكن النهوض بمستواها.

وتابع، ايران تدعم أي شكل من أشكال حوار الحضارات خاصة في الوقت الراهن حيث أن البعض يسعى الى اثارة الحروب بين الحضارات.

واعتبر أن حوار الحضارات يواجه خطرا داهما مع مجيء الرئيس الأميركي الجديد وقراره بحظر الدخول على رعايا 7 دول؛ الأمر الذي يستدعي التسريع في وتيرة حوار الحضارات.

والمح خرازي الى احتمال وجود رغبة لدى ترامب في تنمية علاقاته مع روسيا قائلا؛ حبذا لو يقوم الرئيس بوتين بتعليمه ومناقشة بعض الأمور ذات الصلة بالعلاقات الثقافية وحوار الحضارات مع العالم الاسلامي، وأن يحذر ترامب من التبعات الخطيرة لقراراته.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية، أن بعض الدول تستغل بعض المفاهيم كحقوق الانسان والمجتمع المدني لاستخدامها كأداة ضد دول أخرى.

وفيما اشار الى تسييس قضية حقوق الانسان بشان ايران، نوه خرازي الى أنه لو تمت المقارنة بين حقوق الانسان في ايران والسعودية وفق المعايير الدولية ذات الصلة، عندها سنرى أن هناك تمييزا في استخدام قضية حقوق الانسان ضد ايران.

وأكد بأن السعودية ترتكب كل يوم مجازر في اليمن من دون أي مبرر بينما العالم يلوذ بالصمت، لذلك فان هذه العبارات تستغلها القوى.

بدوره أكد العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي محمد جواد جمالي أكد أن قرار ترامب بشان حظر دخول مواطنين من سبع دول، بما فيها إيران لأمريكا، لا يضر بأي حال من الأحوال بهؤلاء وخاصة الإيرانيين بل ان الجهة الوحيدة المتضررة من هذا القرار هي أمريكا نفسها.

وفي حوار مع مراسل إرنا أضاف إن إلغاء أمريكا التأشيرات لمواطني بعض البلدان الإسلامية يعد نوعا من العنصرية وازدراء لبعض الجنسيات والاعراق.

وتابع أن إيران طالما دعت الى الحوار الإيجابي بين الحضارات في حين أن أمريكا تعتمد نهج الفصل بين الشعوب والصراع بين الحضارات ونرى أن سلطات هذا البلد الذي يدعي قادته التحضر تقوم اليوم بمثل هذا العمل غير الحضاري.

وقال أن الشيء المثير للاهتمام هو أن أسماء البلدان التي ينشط مواطنوها ضمن الجماعات الإرهابية لم تدرج على هذه القائمة، مشيرا الى أن الكثير من المواطنين الإيرانيين المقيمين هم من المفكرين والنخب وأن هذا القرار يضر أمريكا فقط دون غيرها.

من جانبه علق المرجع الديني آية الله الشيخ ناصر مكارم شيرازي على القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي بالغائه تأشيرات بعض الدول من بينها ايران مؤكدا أن الأميركيين برهنوا على عدم التزامهم بمواثيقهم التي تعهدوا بها من خلال الغائهم التأشيرات.

وشدد في كلمته خلال تدريسه للبحث الخارج بمدينة قم المقدسة (جنوب طهران) على أن الادارة الاميركية تسببت بالمشاكل للعديد من الناس الذين يريدون زيارة عوائلهم أو استكمال دراساتهم أو عملهم في الولايات المتحدة.

واعتبر أن القرار لا ينسجم مع القوانين الدولية ولا مع المبادئ الاخلاقية، وهناك مبدأ تلتزم به كافة الدول وهو أن المعاهدات التي تلتزم بها الحكومات تسري على الحكومات التي تليها بينما الحكومة الاميركية لم تلتزم بمواثيقها.

وتطرق الى التمييز في القرار الأميركي موضحا بأن السعودية التي ترعي الارهاب وكان لها دور في العمليات الارهابية حتى في تلك التي وقعت في اميركا لم يدرج اسمها ضمن الدول التي لا يحق لرعاياها الحصول على تأشيرة.

من ناحيته أعلن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي عن انعقاد جلسة استثنائية للجنة صباح أمس لبحث موضوع منع دخول الايرانيين الى اميركا، وقال ان مساعدي وزارات الخارجية والدفاع والأمن حضروا الاجتماع.



