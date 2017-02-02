وزير الرياضة في الوفاق قام وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فر بزيارة مؤسسة ايران الصحفية والثقافية عصر اليوم الأربعاء وجال في مختلف أقسامها واطلع على النشاطات الإعلامية التي تقوم بها المؤسسة التي تصدر عنها صحف عدة منها صحفية ايران باللغة الفارسية، والوفاق باللغة العربية، وايران ديلي باللغة الإنجليزية، وايران ورزشي الرياضية، وايران سبيد الخاصة بالمكفوفين.