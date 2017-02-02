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رقم الخبر: 186347 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 18:38 الاقسام: محليات  
وزير الرياضة في الوفاق

وزير الرياضة في الوفاق

قام وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فر بزيارة مؤسسة ايران الصحفية والثقافية عصر اليوم الأربعاء وجال في مختلف أقسامها واطلع على النشاطات الإعلامية التي تقوم بها المؤسسة التي تصدر عنها صحف عدة منها صحفية ايران باللغة الفارسية، والوفاق باللغة العربية، وايران ديلي باللغة الإنجليزية، وايران ورزشي الرياضية، وايران سبيد الخاصة بالمكفوفين.

وقد أشاد الوزير سلطاني فر، لدى زيارته صحيفة الوفاق، بدورها الهادف الى توطيد التقارب الايراني-العربي وأهمية مخاطبتها للقارئ العربي عند التعريف بالاهتمام الذي توليه الجمهورية الاسلامية لقضايا الأمة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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