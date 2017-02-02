قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستنشر خطة مطبوعة حول عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم غد الخميس، وذلك بطلب اللجنة القضائية في البرلمان.

وقد وعدت الحكومة الشهر المنصرم بنشر خطة على ورق لخطة "بريكست"، بعد أن أقرت المحكمة العليا أن الأولى لن تستطيع أن تدخل في العملية بدون موافقة البرلمان.

وأكدت ماي، في كلمة لها أمام مجلس العموم صباح اليوم، على أنها "ستطمئن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقطنون في المملكة المتحدة، ولكن أريد أن أطمئن أيضاً البريطانيين الذين يقطنون في الاتحاد الأوروبي، وأتمنى أن نعمل على هذه القضية في المراحل الأولى من المفاوضات".

وأضافت ماي أن "أحد الأهداف هي وضع خطة عملية... وأؤكد لهذا المجلس أن هذه الورقة سيتم نشرها غداً" الخميس.

وكان البرلمان البريطاني قد ناقش مشروع القانون الذي يهدف الى السماح للحكومة ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس لدى افتتاح النقاش في مجلس العموم انه "ليس مشروع قانون لتحديد ما اذا كانت بريطانيا ستخرج اولا تخرج من الاتحاد الاوروبي، او كيف ستفعل ذلك. انه ببساطة تطبيق لقرار متخذ اصلا بعد ان تم اجتياز نقطة اللا عودة".

وتحت عنوان "مشروع قانون للاتحاد الاوروبي (ابلاغ بالخروج)" يطالب هذا النص المقتضب جدا والذي نشر الخميس، النواب ب"تفويض رئيسة الوزراء سلطة ابلاغ الاتحاد الاوروبي، وفق المادة 50 في معاهدته، نية المملكة المتحدة الانسحاب" من التكتل.

وسيناقش النص الثلاثاء والاربعاء من قبل النواب في مجلس العموم، على ان يتواصل النقاش لثلاثة ايام اخرى في السادس والسابع و الثامن من شباط/فبراير قبل التصويت.

والنص قصير ويمكن نظريا ان تتم المصادقة عليه بسرعة كما ترغب السلطة التنفيذية. لكنه ادى الى تقديم "خمسة تعديلات مبررة" تهدف الى نسف مشروع القانون.

وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي تعهدت بدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نهاية آذار/مارس وتنوي تنفيذ هذا الجدول الزمني، بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو الذي قرر فيه البريطانيون مغادرة الاتحاد.

وذكرت صحيفة دايلي تلغراف ان النواب المحافظين تلقوا توجيهات بالبقاء حتى منتصف الليل، الوقت المحدد لانهاء مناقشات الثلاثاء، لتجنب استغلال البرلمانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد غياب نصف الاعضاء للموافقة على اي من طلبات التعديل.