أقدم شرطي مسلح يتلقى العلاج في أحد مراكز الطب النفسي باسطنبول على احتجاز رهائن في إحدى غرف المركز، يوم الأربعاء 1 فبراير/شباط.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني تركي قوله: إن المسلح يحتجز عددا غير معروف من الرهائن، والشرطة تحاصر المركز النفسي وتستعد للدخول.

في سياق آخر كشف تقرير سنوي أن تركيا تعرضت لأكبر تراجع في مستوى الحريات، من بين 195 دولة حول العالم، خلال عام 2016.

وأوضح تقرير "الحرية في العالم"، الصادر عن منظمة "فريدم هاوس"، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن مجموع النقاط الكلي لتركيا انخفض إلى 38 نقطة، من 53 في العام الذي سبقه، لتحصل بذلك تركيا على تصنيف دولة "حرة جزئيا"، حسب ما ذكرت صحيفة "حريت" التركية.

يشار إلى أن 100 نقطة تعني الدول التي تتمتع بأكبر قدر من الحرية.

وذكر التقرير أن الحقوق السياسية والحريات المدنية في تركيا انخفضت بسبب مجموعة من العوامل التي شهدتها البلاد عام 2016، منها محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها في يوليو الماضي وأدت إلى حملة اعتقالات وإقالات كبيرة بين العاملين في الجيش والقوات الأمنية والمدنيين من صحفيين ومعلمين ومعارضين.