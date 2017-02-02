قالت السلطات الألمانية: إن أكثر من 1100 رجل شرطة فتشوا 54 منزلا وشركة ومسجدا في فرانكفورت وعدد من المدن في ولاية هيسه بغرب البلاد في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء حيث اعتقلت تونسيا يشتبه أنه خطط لهجوم.

وذكر بيان صادر عن المدعي العام في فرانكفورت أن السلطات تشتبه أن التونسي (36 عاما) يجند أفرادا لصالح تنظيم داعش الارهابي في ألمانيا منذ أغسطس آب 2015 ويبني شبكة من المؤيدين بهدف تنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.

وأوضح البيان أن الشرطة نفذت مداهمات في مدينتي فرانكفورت وأوفنباخ ومناطق دارمشتات وليمبورج وفيسبادن.

وقالت السلطات إنها تحقق مع 16 مشتبها به تتراوح أعمارهم بين 16 و46 عاما من بينهم التونسي المعتقل.

وقال المدعي العام: إن خطط الهجوم في مراحلها الأولى ولم تحدد أهداف بعد.

وقال بيتر بويت وزير داخلية ولاية هيسه: إن رجال الشرطة الذين شاركوا في المداهمات نجحوا في تدمير شبكة سلفية واسعة.