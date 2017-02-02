  • الخميس ٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186344 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: دوليات  
الأمن الألماني يداهم منازل ومساجد ويعتقل تونسيا

الأمن الألماني يداهم منازل ومساجد ويعتقل تونسيا

قالت السلطات الألمانية: إن أكثر من 1100 رجل شرطة فتشوا 54 منزلا وشركة ومسجدا في فرانكفورت وعدد من المدن في ولاية هيسه بغرب البلاد في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء حيث اعتقلت تونسيا يشتبه أنه خطط لهجوم.

وذكر بيان صادر عن المدعي العام في فرانكفورت أن السلطات تشتبه أن التونسي (36 عاما) يجند أفرادا لصالح تنظيم داعش الارهابي في ألمانيا منذ أغسطس آب 2015 ويبني شبكة من المؤيدين بهدف تنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.

وأوضح البيان أن الشرطة نفذت مداهمات في مدينتي فرانكفورت وأوفنباخ ومناطق دارمشتات وليمبورج وفيسبادن.

وقالت السلطات إنها تحقق مع 16 مشتبها به تتراوح أعمارهم بين 16 و46 عاما من بينهم التونسي المعتقل.

وقال المدعي العام: إن خطط الهجوم في مراحلها الأولى ولم تحدد أهداف بعد.

وقال بيتر بويت وزير داخلية ولاية هيسه: إن رجال الشرطة الذين شاركوا في المداهمات نجحوا في تدمير شبكة سلفية واسعة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/7593 sec