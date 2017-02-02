بالفيديو.. الاعتصام امام منزل الشيخ عيسى قاسم يدخل يومه الـ227 على التوالي يواصل المعتصمون أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، في منطقة الدراز، حراكهم السلمي لليوم السابع والعشرين بعد المئتين على التوالي، تنديداً بقرار السلطات اسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم ومحاكمته كيدياً بسبب فريضة الخمس.