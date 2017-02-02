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رقم الخبر: 186343 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: عربيات  
بالفيديو.. الاعتصام امام منزل الشيخ عيسى قاسم يدخل يومه الـ227 على التوالي

بالفيديو.. الاعتصام امام منزل الشيخ عيسى قاسم يدخل يومه الـ227 على التوالي

يواصل المعتصمون أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، في منطقة الدراز، حراكهم السلمي لليوم السابع والعشرين بعد المئتين على التوالي، تنديداً بقرار السلطات اسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم ومحاكمته كيدياً بسبب فريضة الخمس.

وطالب المعتصمون بفك الحصار الذي تفرضه السلطات الامنية على منطقة الدراز منذ أكثر من 7 أشهر، التي وصل بها الحال إلى منع وصول الخبز وماء الشرب وغاز الطبخ الى اهالي المنطقة التي يقطنها أكثر من 20 ألف مواطن ومقيم.



 

الاعتصام امام منزل الشيخ عيسى قاسم
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مصدر الخبر: U-News
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